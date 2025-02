So verbessern Sie die Akustik in Büroräumen

Eine schlechte Raumakustik kann viele Probleme im Büroalltag mit sich bringen. Nicht nur, dass sich Mitarbeiter untereinander schlechter verstehen, sie können auch gesundheitliche Folgen davontragen. Daher ist es wichtig, sowohl im Gemeinschaftsbüro als auch im Home Office in Maßnahmen für ein besseres Raumklima hinsichtlich der Akustik zu investieren. Dadurch lässt sich Raumhall minimieren und die Lautstärke deutlich angenehmer gestalten.

In moderne Akustikpaneele investieren

Eine der ersten Maßnahmen sollte sein, in Akustikpaneele zu investieren. Es gibt sie entweder klassisch aus Schaumstoff oder mittlerweile auch aus edlem Holz. So lassen sie sich problemlos in ein modernes Büro integrieren, ohne dass sie wie ein Dorn im Auge wirken. Akustikplatten jeglicher Art sind eine sehr effektive Lösung, um gegen Nachhall vorzugehen. Angepasst werden können Sie an verschiedene Einrichtungsstile, und dank ihrer modularen Größe lassen Sie sich individuell gestalten.

Die Decke nicht vergessen

Vergessen Sie beim Schallschutz auch nicht die Decke, denn hier können Schallwellen besonders gut abprallen und für eine schlechte Akustik sorgen. Paneele gibt es auch für Decken, aber auch der Einsatz von Deckensegeln kann den Lärm minimieren.

Mit Textilien und Stoffen arbeiten

Dicke Stoffe sind eine weitere Möglichkeit, die Raumakustik zu verbessern. Dank ihrer weichen und unregelmäßigen Oberflächenstruktur werden Schallwellen eher geschluckt und weniger an die Umgebung angegeben. Das lässt einen Raum akustisch besser wirken und lässt sich mit einfachen Mitteln implementieren.

Ihre besten Helfer werden Teppiche, Vorhänge und Möbel mit weichen Bezügen sein. Auch sie lassen sich an verschiedene Innenräume anpassen und helfen so dabei, den Raum ansprechender wirken zu lassen.

Nicht nur praktisch, sondern auch optisch ansprechend

Textilien sind aber nicht nur praktisch gegen Hall, sondern haben auch einen warmen und geborgenen Charakter. Büroräume haben den Nachteil, dass sie kühl und kalt wirken. Doch mit ein wenig Farbe und weichen Stoffen lässt sich die Stimmung der Mitarbeiter heben. Teppiche oder Vorhänge sind also gleich doppelt wirksam!

Große Büroräume effektiv unterteilen

Besonders in Großraumbüros ist die Akustik oft ein Problem. Hier gibt es mittlerweile jedoch verschiedene Möglichkeiten, das in den Griff zu bekommen. Beispielsweise gibt es spezielle Schreibtische mit Trennwänden, die bereits integrierte Akustikpaneele enthalten und so für weniger Lärm sorgen. Regale oder Schränke sind vermutlich die besten Raumtrenner, denn sie lassen sich organisch in die Gestaltung des Büros integrieren und dienen gleichzeitig als Stauraummöglichkeit.

In Dekoration investieren

Dekoelemente sorgen ebenfalls dafür, dass Schallwellen auf ihrem Weg unterbrochen werden. Das gilt besonders für Wände, denn große, freistehende Flächen sind prädestiniert für eine schlechte Akustik im Raum. Mittlerweile gibt es zum Beispiel Bilder oder Wandpaneele, die direkt einen integrierten Schallschutz haben. Sie sehen nicht nur schick aus, sondern erfüllen auch ihre Funktion.

Aber jegliche Art von Dekoration ist gut. Bücher sind ebenfalls eine gute Lösung für akustische Probleme, denn dank ihrer dicken Seiten absorbieren sie Schallwellen gut. Alle Dekoartikel aus weichem Material oder mit einer irregulären Form lassen sich einsetzen.

Pflanzen als universeller Schallschutz

Ganz besonders hervorzuheben sind Pflanzen, die dank ihrer Oberflächenstruktur eine ähnliche Funktion wie Paneele übernehmen. Nutzen Sie Pflanzen mit großen und dicken Blättern, um die Akustik weiter zu verbessern. Die positiven Eigenschaften eines grünen Büros nehmen Sie dabei natürlich direkt mit!