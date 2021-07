Schulen für Hochbegabte – Sinnvolle Maßnahme oder übertriebenes Tun

Berlin (ots) - Baden-Württemberg führt ein neues Alarmierungs- und Informationssystem zur Erhöhung der Sicherheit an öffentlichen Schulen ein. In akuten Krisensituationen werden Warnmeldungen künftig über ein von der e*Message-Unternehmensgruppe betriebenes Funkrufnetz versendet.Alle öffentlichen Schulen in Baden-Württemberg werden nach den Osterferien mit Funkempfängern (Pager) ausgestattet. Dies teilte das Kultusministerium in Stuttgart…