Der Wunsch vieler (Privat-)Praxen: wohlhabendes Patientenklientel als Wachstumschance

Ob Praxen, die gerade neu eröffnen oder Bestandspraxen und Kliniken, die gerne ihr Stammklientel aufbauen möchten – viele Ärzte und Therapeuten wünschen sich Patienten, die wohlhabend und damit bereit für besonders kostenintensive Behandlungen sind. Mit professioneller Unterstützung lassen sich gut situierte Patientenstämme noch schneller aufbauen.

Wohlhabende (Privat-)Patienten sorgen für höhere Umsätze

Gerade Privatpraxen, aber auch Praxen mit einem umfangreichen Angebot an teuren Zusatzleistungen, wünschen sich häufig Patienten, die nicht nur die günstigsten Leistungen in Anspruch nehmen. Zwar dürfen Praxen Privatpatienten nicht bevorzugen, dennoch lohnt es sich finanziell, wenn ein größerer Teil wohlhabender Patienten in die Praxis kommt und die eine oder andere Privatleistung bucht oder sich eben nicht nur für die gesetzlich krankenversicherten Leistungen interessiert. Besonders interessant ist das Ganze für Zahnärzte, Implantologen und Orthopäden sowie viele weitere Arztpraxen, Privatkrankenhäuser und Einrichtungen, in denen teure Behandlungen angeboten werden, die nicht von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden.

Den Patientenstamm kontinuierlich aufbauen

Konstant mehr Patienten gewinnen lässt sich mit verschiedenen Maßnahmen. Etwa durch eine Agentur, die sich mit verschiedenen Leistungen ganz auf diese Zielgruppe spezialisiert hat, um für Praxen und Kliniken einen größeres und wohlhabenderes Stammklientel aufzubauen. Neben der Content-Erstellung für die Praxiswebsite gehören Social Media Marketing, Suchmaschinenoptimierung, Webdesign und Reputationsmanagement zum Leistungsumfang. Mit dem richtigen Maßnahmenmix steigt der Anteil an Privat- und Wunschpatienten, die sich hochpreisige Behandlungen problemlos leisten können und dadurch den Umsatz erhöhen. Kliniken, Ärzte und Therapeuten müssen sich nicht mehr selbst um das Marketing kümmern, sondern können das einem Profi überlassen.

Auf den vorderen Plätzen bei Google und Co landen

Voraussetzung, um im Ranking ganz oben zu landen, ist hochwertiger Content, der für die Zielgruppe und Suchmaschinen gleichermaßen optimiert ist. Auch seriöse Backlinks und weitere Maßnahmen zur Optimierung der Praxiswebsite führen dazu, dass potenzielle Zielgruppen diese leichter im Web finden können. Damit das passiert, sind verschiedene Dinge nötig: einerseits die Ausrichtung der Inhalte auf die Bedürfnisse und Wünsche wohlhabender Patienten, andererseits spezielle Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung durch den Einsatz der richtigen Keywords und Links. Ziel aller Maßnahmen ist, in der Region der Praxis ganz oben auf Platz 1 zu landen, ohne dafür monatlich eine hohe Summe für Werbekosten ausgeben zu müssen.

Einzigartiger Web-Content mit Mehrwert

Ärzte und Therapeuten sollten zunächst als kompetente und vertrauenswürdige Profis auf ihrem Gebiet wahrgenommen werden und ihre Leistungen auf der Website ausführlich und verständlich beschreiben. Dabei sollte der Inhalt auch von medizinischen Laien und potenziellen Patienten einfach zu verstehen sein. Fachartikel, in denen die medizinische Expertise deutlich wird, eignen sich dafür besonders gut. Im Blog oder Magazin auf der eigenen Website oder Fachartikel in externen Portalen und renommierten Foren zu veröffentlichen, kann hier eine gute Strategie sein, um langfristig mehr Kunden bzw. Patienten zu gewinnen. Lukrative Wunschpatienten, die besonders teure Behandlungen durchaus bezahlen können, schauen oft nicht so genau auf den Preis, sondern vielmehr auf die fachliche Expertise, die eine Klinik oder ein Arzt vorzuweisen hat. Der Information auf der Klinik- oder Praxiswebsite kommt daher eine hohe Bedeutung zu, gleich gefolgt von der Möglichkeit für eine persönliche Beratung zur geplanten Behandlung.