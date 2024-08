Lohnt es sich, einen IT-Spezialisten zu beauftragen?

Jeder hat sicher schon einmal mit einem PC-Problem zu kämpfen gehabt. Mal springt der Rechner nicht an oder das Internet ist schwächer als zuvor. Doch lohnt es sich, selbst in solch kleinen Fällen einen professionellen ITler zu fragen? Je nach eigenem Ermessen kann diese Frage sehr unterschiedlich ausfallen. Ob Privatperson oder Unternehmen, für beide Seiten und alles dazwischen kommt diese Frage vermutlich hier und da auf. Wir werfen daher einen Blick auf verschiedene Szenarien und wie Sie eine solche Entscheidung am besten abwägen.

Ein IT-Spezialist lohnt sich, wenn …

… man Zeit und Aufwand sparen möchte.

In erster Linie spart die Anstellung eines entsprechenden IT-Experten viel Zeit, die man sonst selbst in dieses Projekt hätte stecken müssen. Und als Laie geht hier noch einmal deutlich mehr Zeit verloren, denn man selbst kennt sich vermutlich eher weniger mit der Materie aus. Man muss sich also erst einmal die Grundlagen aneignen, bevor man das eigentliche Problem lösen kann. Das kann Tage oder sogar Wochen in Anspruch nehmen.

Dieser Aufwand ist es vielen schlichtweg nicht wert, vor allem dann, wenn das Problem einen Zeitdruck auslöst und einen daran hindert, seine eigentliche Arbeit zu verrichten. Ein IT-Spezialist ist hier und Längen schneller und kann das Problem in den meisten Fällen in nur wenigen Stunden lösen. Zudem baut man so eine gute Beziehung zum entsprechenden Service auf und kann sich bei Fragen immer darauf verlassen.

… man auf Fachwissen und Erfahrung vertrauen möchte.

IT umfasst einen sehr großen Bereich der technologischen Einrichtung, und eine Person alleine kann sich unmöglich bei allen Problemen auskennen. Daher sollte man immer auf das Fachwissen ausgebildeter Experten vertrauen, die genau darauf ausgerichtet sind, Ihnen zu helfen. Gute Ansprechpartner sind zum Beispiel die Leute von IT Held, die die Frustration beseitigen und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Viele der IT-Unternehmen sind außerdem schon länger im Geschäft und bringen deshalb auch ein hohes Maß an Erfahrung mit sich. Probleme sind selten Unikate, weshalb hier die Erfahrung früherer Aufträge helfen kann, das Problem schnell und einfach aus der Welt zu schaffen.

Entsprechende IT-Techniker erkennen aber auch, wenn das System veraltet ist oder neue Lösungen für aktuelle Hindernisse gefunden werden können. Sie sind mit der neuesten Technologie vertraut und können auch hier mit ihrem Wissen glänzen.

… man ein sicheres System braucht.

Und auch in Sachen Sicherheit sollten Sie sich lieber auf einen Spezialisten verlassen, denn hier geht es oftmals um vertrauliche Daten, die bei Fehleinstellungen im System zu fatalen Folgen führen können. Die IT ist genau darauf ausgelegt, eben solche Lücken zu erkennen und zu schließen. Wer selbst daran herumwerkelt, der läuft Gefahr, bestimmte Aspekte zu übersehen.

Ein IT-Spezialist lohnt sich nicht, wenn …

… man Geld sparen möchte.

Vor allem für Privatpersonen oder kleine Unternehmen ist es wichtig, das eigene Budget immer im Auge zu behalten. Und manchmal reichen die finanziellen Mittel einfach nicht aus, um sich auf einen professionellen IT-Service verlassen zu können. Outsourcing der eigenen Probleme ist nun mal nicht für jeden eine Option.

Der Verzicht auf einen IT-Spezialisten muss aber nicht immer die günstigere Lösung sein. Hier kommt es aber besonders auf die individuellen Bedürfnisse an. Manchmal ist es auch besser und kostengünstiger, eine andere Person um Rat zu fragen. Zwar kostet deren Service Geld, aber der IT-Experte findet vielleicht eine Lösung, die Ihnen später wieder weniger in der Anschaffung kosten wird.

… man eigene Erfahrungen und Skills sammeln möchte.

Neben dem geldlichen Aspekt wollen schlichtweg einige auch nicht auf eine andere Person vertrauen, ihre eigenen Probleme zu lösen. Das Internet bietet mittlerweile viel mehr Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden und gleichzeitig auch neue Erfahrungen zu sammeln. Jeder sollte zumindest ein grundlegendes Verständnis von Technologie haben, vor allem, wenn dies zu einem wichtigen Arbeitsmittel gehört.

Doch auch komplexe Hürden sind mittlerweile kein großes Problem mehr. Egal ob Tutorials auf YouTube oder Reddit-Threads mit genau dem einen Problem, was man auch hat, helfen manchmal sogar schneller als so mancher IT-Spezialist.

Am Ende ist man dann natürlich auch stolz auf den eigenen Prozess und kann sich so eine Menge Wissen aneignen. Es dauert zwar deutlich länger und kann auch etwas mehr Geld kosten, jedoch fühlt sich nichts besser an, als einen neuen Skill zu lernen und diesen erfolgreich anzuwenden.