Kreditrückzahlung: Arten und Eignung

Während bei der Kreditnahme bei einer Filialbank oft eine eingehende Beratung stattfindet, die Kreditart und Rückzahlungsstrategie genau beleuchtet, bleibt ein solches Gespräch bei Onlinekrediten oft aus. Dabei ist der Rückzahlungsplan maßgeblich dafür verantwortlich, ob die Schuld ohne Reibung und Zwischenfälle zurückgezahlt werden kann. Die Recherche vorab zahlt sich aus.

Entscheidend für die Liquidität: Der Rückzahlungsplan

Es empfiehlt sich, die Rückzahlung eines Kredits so zu gestalten, dass der Kreditnehmer über die Tilgung des Darlehens hinaus zahlungsfähig bleibt. Andernfalls überwiegt die finanzielle Last der Raten. Wer also während der Tilgung Einschränkungen in wichtigen alltägliche Ausgaben fürchtet, sollte den Rückzahlungsplan überdenken oder im schlimmsten Fall den Zweck des Kredites hinterfragen.

Verantwortung versus Beratung

Um einen sinnvollen und realistischen Plan für die Kreditrückzahlung aufzustellen, ist es ratsam, eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Gleichsam entbindet diese Beratung nicht davon, sich intensiv und im Vorfeld mit der eigenen finanziellen Situation auseinanderzusetzen. Kreditanfragen in Portalen wie Bon-Kredit können sinnvoll sein, um eine Vorstellung von Kreditkonditionen zu bekommen. Eigenverantwortlich gilt es, zu prüfen, ob die Tilgung machbar ist. Kreditnehmer sollten immer verstehen, wie sich ihre monatlichen Ausgaben zusammensetzen und welchen Einfluss die Tilgung eines Kredites darauf nehmen kann.

Arten der Kreditrückzahlung

Während die klassische und gleichbleibende Tilgung einer Summe über mehrere gleich verteilte Raten sehr bekannt ist, gibt es Kredit- und Rückzahlungsformen, die weniger verbreitet sind.

Annuitätendarlehen

Das Annuitätendarlehen ist eine häufige Form des Kredits. Die Raten bestehen aus einem Zinsteil (zurückzuzahlende Zinsen) und einem Tilgungsteil (zurückzuzahlender Anteil der Kreditsumme). Das Annuitätendarlehen zeichnet sich dadurch aus, dass die Raten konstant bleiben, während der Zinsteil durch den schrumpfenden Restbetrag immer kleiner wird, sofern eine Zinsbindung vereinbart wurde. Gibt es keine Zinsbindung, schwankt der Zinsanteil der Rückzahlung mit der Veränderung des Zinssatzes.

Vorteile:

Hervorragende Planbarkeit durch konstante Raten

Zunehmender Tilgungsteil/abnehmender Zinsteil reduziert Restschuld schneller

Geeignet für langfristige Finanzierungen wie Immobilienkredite

Nachteile:

Höhere Zinskosten sind bei langen Laufzeiten zu erwarten

Oft eingeschränkte Flexibilität bei Sondertilgungen

Tilgungsdarlehen

Das Tilgungsdarlehen besteht ebenfalls aus Zins- und Tilgunsteil. Im Vergleich zum Annuitätendarlehen wird die Restschuld durch gleichbleibende Tilgungsbeträge reduziert. Dadurch sinkt der Zinsteil der Raten im Laufe der Zeit, und die monatlichen Raten werden im Laufe der Rückzahlung niedriger.

Vorteile:

Schrittweise abnehmende monatliche Belastung

Schneller Schuldenabbau durch konstante Tilgungshöhe

Nachteile:

Höhere Anfangsbelastung (vgl. Annuitätendarlehen)

Herausforderung bei der Planbarkeit

Endfälliges Darlehen

Bei endfälligen Darlehen zahlt der Kreditnehmer während der Kreditlaufzeit nur die Zinsen und keinen Tilgungsteil. Die gesamte Tilgung erfolgt am Ende der Laufzeit in einer Einmalzahlung. Endfällige Darlehen bieten für private und geschäftliche Kreditnehmer wenig Vorteile. Es gibt Fälle von Endfälligen Darlehen, die bei Immobilienkäufen gewährt wurden. In diesen Fällen muss jedoch meist ein Tilgungsersatz gewährleistet werden. Als Tilgungsersatz kommen Lebensversicherungen oder andere Wertanlagen infrage, die ersatzweise an die Bank abgetreten werden.

Vorteile:

Niedrige monatliche Belastung

Nachteile:

Hohe finanzielle Belastung am Laufzeitende

Gesamtkosten oft hoch

Nicht mit der Abschreibung der Wertminderung von Vermögensgegenständen kompatibel

Die Ballonrückzahlung

Bei einer Ballonrückzahlung (auch Ballonkredit) handelt es sich um einen Kredit, der dem endfälligen Darlehen ähnelt. Sie ist eine spezielle Form der Kreditrückzahlung, bei der während der Laufzeit eine geringe Tilgungsleistung erbracht wird. Diese wird anschließend von der einmaligen Rückzahlung einer verbleibenden Restsumme abgelöst. Nicht selten ist der Restbetrag, der mit der einmaligen Zahlung fällig wird, größer als die Summe der zuvor getilgten Raten. Die Ballonrückzahlung wird häufig bei Fahrzeugfinanzierungen genutzt. Kreditnehmer sollten sicherstellen, dass sie den Endbetrag rechtzeitig aufbringen können. Andernfalls kommen hier Anschlussfinanzierungen infrage. Diese zeichnen sich jedoch meist durch erhöhte Zinssätze aus.

Vorteile:

Niedrige monatliche Belastung

Flexibilität bei Parallel-Investitionen

Nachteile:

Hohe Schlusszahlung

Oft hohe Gesamtkosten

Risiko der Anschlussfinanzierung

Vorfälligkeitsentschädigung bei Sondertilgung und Ablösung beachten

Eine Vorfälligkeitsentschädigung wird von der Bank erhoben, wenn ein Kreditnehmer ein Darlehen vorzeitig vollständig zurückzahlt oder eine Sondertilgung vornimmt. Ab wann eine Sondertilgung vorliegt, ist im Kreditvertrag definiert. Die Vorfälligkeitsentschädigung wird erhoben, um den finanziellen Verlust der Bank auszugleichen, der, mit den ausbleibenden Zinseinnahmen, durch die vorzeitige Rückzahlung entsteht.

Für viele Kreditnehmer sind diese Optionen trotz der Gebühr sinnvoll, da hierdurch der subjektive finanzielle Druck durch die Raten gemindert werden kann. Finanziell betrachtet sind Sonderrückzahlungen und vorzeitige Ablösungen nur vorteilhaft, wenn keine Gebühr erhoben wird.

Banken in Deutschland dürfen Vorfälligkeitsentschädigungen für Verbraucherkredite nicht beliebig berechnen. Gemäß § 502 BGB, Absatz 3, Punkt 1 beträgt die maximale Gebühr 1 % der vorzeitig zurückgezahlten Summe. Es sind sogar nur 0,5 %, wenn die Restlaufzeit weniger als ein Jahr beträgt.

Varianten des Ratenkredits im Onlinehandel

Ein Ratenkredit ist die mehr oder weniger umgangssprachliche Bezeichnung für einen Kredit, der durch eine Tilgung mit gleichbleibenden Raten ohne weitere Spezifizierung gekennzeichnet ist. Oft sind Zins- und Tilgungsteil gleichbleibend und somit auch die Rate konstant. Händler, Banken und Finanzdienstleister nutzen diese Rückzahlungsform oft im Onlinehandel. Dabei kommen Varianten vor, die genutzt werden, um dem Kreditnehmer eine größere Flexibilität bieten zu können.

Angebot der Sondertilgung und vorzeitigen Ablösung

Bei einer Sondertilgung oder einer vorzeitigen Ablösung können Kreditnehmer mehr als die fällige Rate abbezahlen oder den verbleibenden Restbetrag in Gänze tilgen. In vielen Varianten des Ratenkredites, die für Onlinekäufe zur Verfügung stehen, wird diese Rückzahlungsoption angeboten. Bei kleinen Gesamtbeträgen ist das oft ohne Gebühren möglich.

Aussetzen planmäßiger Raten

Im Rahmen eines Onlinekredites ist auch das Aussetzen von Raten häufig möglich. Viele Kreditgeber nutzen dieses attraktive Angebot zur Bewerbung ihrer Dienstleistung, da es den Kunden ein hohes Maß an Flexibilität einräumt.

Zinsfreie Tilgung

Während zu einer Rückzahlung in Raten in der Regel ein Zinssatz herangezogen wird, um die Finanzdienstleistung zu finanzieren, existieren ebenfalls Kreditangebote, die eine zinsfreie Tilgung bieten. Diese Rückzahlungsoption ist meist bei geringen Beträgen möglich oder wenn die Gesamtsumme mit wenigen großen Raten beglichen wird.

Onlinekredit oder Bankberatung: Wann lohnt sich was?

Die Wahl zwischen einem Onlinekredit und einem Kredit mit persönlicher Beratung in einer Bank hängt unter anderem von den individuellen Bedürfnissen und der Komplexität der Finanzierung ab.

Ein Onlinekredit ist vor allem dann geeignet, wenn der Kreditnehmer ein gutes Verständnis über den Ablauf der Rückzahlung hat und seine finanzielle Situation gut einschätzen kann. Hier profitieren Kreditnehmer von schnellen Entscheidungen durch Direktbanken und besseren Konditionen. Wobei beides nicht in jedem Fall zutrifft.

Eine Bankberatung dagegen ist ideal, wenn eine individuelle Betreuung und Begleitung während der Kreditrückzahlung gewünscht ist. Das ist insbesondere bei hohen Kreditsummen, wie sie für Immobilienfinanzierungen notwendig werden, ratsam.