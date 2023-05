KMU – Was tun bei unvorhergesehenen finanziellen Engpässen?

Die vergangenen Jahre waren nicht einfach für kleine und mittelständische Unternehmen, noch immer stehen viele vor großen Herausforderungen. Insbesondere die Auswirkungen der Pandemie, der fortschreitenden Inflation und zahlreicher aktueller Krisen machen vielen Unternehmen zu schaffen.

Kleinere Unternehmen können, anders als große Unternehmen, nur bedingt auf schwierige Situationen reagieren und sind vor allem dann gefährdet, wenn die Liquidität bedroht wird. Wie also sollten KMU handeln, wenn ein kurzfristiger finanzieller Engpass droht?

Schnell handeln und Maßnahmen ergreifen

Zunächst einmal ist es wichtig, schnell zu handeln und unverzüglich Maßnahmen einzuleiten, sobald auch nur die Gefahr eines finanziellen Engpasses besteht. Sobald feststeht, dass die finanziellen Mittel nicht mehr ausreichen, gilt es einen Liquiditätsplan zu erstellen, bei dem neben dem Bedarf vor allem die zu erwartenden Einnahmen eingetragen werden. Anhand dieses Plans kann man sich orientieren und geeignete Maßnahmen zur Überbrückung des Engpasses ergreifen. Dazu zählen vor allem die folgenden:

Um einen kurzzeitigen Zahlungsaufschub bitten

Ob bei Zulieferern, Geschäftspartnern oder auch dem Finanzamt: es bietet sich immer an, um einen Zahlungsaufschub zu bitten, solange ersichtlich ist, wann die offene Forderung auch bezahlt werden kann. In vielen Fällen ist es die naheliegendste und unkomplizierteste Möglichkeit, die Dauer bis zur Zahlungsfähigkeit zu überbrücken. Auch wenn es etwas Überwindung erfordert, in den meisten Fällen lässt sich ein solcher Kompromiss schließen.

Anstehende Investitionen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben

Um den finanziellen Spielraum kurzfristig zu erweitern, bietet es sich unter Umständen auch an, Investitionen zu verschieben und so Ausgaben auf einen späteren Zeitpunkt zu verlagern. Das sollte selbstverständlich nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn der Betrieb ohne die Investition ordnungsgemäß weiterlaufen kann.

Factoring

Eine Möglichkeit, ausbleibendes Geld aus offenen Rechnungen von Kunden schnell verfügbar zu machen, ist das sogenannte Factoring. Dabei werden die offenen Rechnungen an einen externen Dienstleister verkauft, der diese unverzüglich bezahlt und sich dann eigenständig um die offenen Forderungen kümmert.

Kurzzeitkredite

Sogenannte Kurzzeit- oder Überbrückungskredite, zeichnen sich durch im Gegensatz zu anderen Krediten vergleichsweise niedrigen Summen und kurzen Laufzeiten aus. Sie bieten sich für Situationen an, in welchen der Zeitpunkt von zukünftigen Einnahmen bereits absehbar ist. Folgender Link führt zu weiterführenden Informationen zu dieser Art der Finanzierung.

Auf Rücklagen zugreifen

Das regelmäßige Rücklagen-bilden ist eine unverzichtbare Maßnahme, um sich effektiv gegen zukünftige finanzielle Engpässe abzusichern. Dabei spielt es weniger eine Rolle, wie hoch der monatlich zurückgehaltene Betrag ausfällt, vielmehr ist die Regelmäßigkeit entscheidend. Schon kleine Beträge können sich im Laufe der Jahre zu einer ordentlichen Summe anhäufen, mit der man im Bedarfsfall entspannter auf finanzielle Engpässe reagieren kann.

Fazit

Es gibt viele mögliche Szenarien, bei denen Unternehmen schnell in finanzielle Schieflagen geraten können, wenn nicht unverzüglich gehandelt wird. Je nach individueller Situation, lassen sich kurzfristige Engpässe durch verschiedene Maßnahmen überbrücken, wenn auch nicht aus der Welt schaffen. Die beste Versicherung gegen derartige Situationen ist eine konsequente und gut durchdachte Rücklagenbildung. Wenn die langfristige Liquidität nicht durch kurzfristige Überbrückungen gewährleistet werden kann, ist eine professionelle Beratung unumgänglich.