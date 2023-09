HR-Strategie für KMUs: Längst nicht mehr unerlässlich

In KMUs finden sich deutlich weniger Hierarchiestufen und Mitarbeiter als in Großkonzernen. Doch auch in kleineren Betrieben ist der Bereich Human Resources längst zur Notwendigkeit geworden. Doch braucht es direkt eine eigene Abteilung und wie wird eine passende Strategie festgelegt?

Die Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten für KMUs

Viele KMUs haben lange Zeit auf Strukturen im Bereich Human Resources verzichtet. Die Personalabteilung wurde häufig vom Chef oder einem führenden Mitarbeiter mitbetreut. Dass dabei einige Themen auf der Strecke bleiben und die Personalsuche durchaus schwierig ist, verwundert kaum. Geschuldet war diese Notlösung im HR meist den Kosten. Denn eine Abteilung kostet Geld und für eine eigenständige Stelle ist der Arbeitsaufwand oft zu gering. Die Brücke können hier mittlerweile digitale Lösungen von Zalaris schaffen. Mit digitalen Personalakten, vereinfachten Prozessen und Cloud-Strukturen kann die Personalabteilung vom Unternehmer selbst deutlich effizienter betreut werden. Auch die Übersichtlichkeit leidet nicht darunter, dass keine eigene HR-Abteilung im KMU geschaffen wird.

Human Resources braucht eine eigene Denkweise von Unternehmern

Die Bemühungen von Human Resources gehen aber weit über die Erfassung der Arbeitszeit und die Urlaubsplanung hinaus. Viel wichtiger ist es, dass die Mitarbeiter als Ganzes betrachtet werden. Dabei geht es vor allem darum, diese zu fördern. Ob Nachfolgeplanung, Abteilungsstrukturierung oder einfach nur regelmäßige Weiterbildung. Für HR benötigen Unternehmer eine eigene Denkweise. Denn in diesem Bereich sollten nicht immer nur Zahlen und Fakten im Vordergrund stehen. Es geht auch um die menschliche Seite. Diese ist oft gar nicht einmal so einfach zu betrachten, wenn es um das eigene Unternehmen und dessen Ausgaben geht. Dabei sind Investitionen in die Mitarbeiter oft auch direkt Investitionen in die Zukunft. Denn nur gut geschultes und motiviertes Personal ist dazu in der Lage, das Unternehmen wachsen zu lassen.

Mit einer HR-Strategie Fachkräfte finden

Je professioneller die HR-Strategie ist, desto besser stehen auch die Chancen bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Denn ob Handwerker oder Master-Absolvent. Immer häufiger werden auch KMUs als Arbeitgeber in Betracht gezogen. Die Motivationsgründe dafür sind verschieden. Doch in KMUs herrscht oft ein deutlich familiäreres Arbeitsklima als im Großkonzern. Dennoch braucht es eine abgestimmte HR-Strategie, um Top-Kräfte für eine Position finden zu können. Hier kommen kleine und mittelständische Unternehmen aber oft nicht um eine eigene Fachkraft herum. Denn keine Software und auch kaum ein Unternehmer hat die Expertise oder Möglichkeit, einen Bewerbungsprozess zu führen, die Fachkräfte nach deren Stärken und Schwächen zu bewerten und gleichzeitig auch noch das Unternehmen besonders vorteilhaft zu präsentieren. Während in laufenden Prozessen die Software eine schnelle Abhilfe schafft, kann bei der Mitarbeitersuche das Outsourcing eine interessante und vergleichsweise kostengünstige Alternative darstellen.