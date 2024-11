Mit Werbegeschenken Danke sagen: Ideen und Tipps für den Advent

Im letzten Monat des Jahres werden von vielen Unternehmen fleißig Werbegeschenke an Kunden, Geschäftspartner und die eigene Belegschaft verteilt. Welche Werbeartikel sich dafür besonders gut eignen und wie Sie sich als Unternehmen von der Masse abheben können, das erfahren Sie hier.

Der Nutzen von Werbegeschenken

Weihnachtliche Werbegeschenke erfüllen verschiedene Funktionen. Sie dienen beispielsweise als Dankeschön für die gute Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern oder an die eigenen Mitarbeiter. Ebenso können sorgfältig ausgesuchte Werbegeschenke die Kundenbindung fördern, Unternehmensbekanntheit steigern oder für mehr Zulauf am Point of Sale sorgen. Entscheidend für die Wirksamkeit solcher Werbepräsente ist, dass sie einerseits zum Anlass, andererseits zur Zielgruppe und ebenso zum Unternehmen passen.

Ideen für nützliche Werbepräsente

Eine hohe Werbewirkung erzielen Sie, wenn Ihre Werbegeschenke nicht nur einmalig, sondern mehrfach benutzt werden. Damit das der Fall ist, muss das Präsent einen Nutzen für den Empfänger haben. Es lassen sich beispielsweise Notizbücher mit Firmenlogo gestalten und als Werbegeschenk verteilen. Aufgrund der kompakten Größe können Notizhefte Warensendungen beigelegt werden.

Auch Regenschirme vermitteln eine positive Werbebotschaft und haben eine lange Nutzungsdauer. Legen Sie als Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit, sollten auch Ihre Werbegeschenke diesem Anspruch gerecht werden. Denkbar wären bedruckte Einkaufstaschen aus Baumwolle oder Leinen, welche dauerhaft nutzbar sind.

Eine weitere Idee für ein nachhaltiges Werbegeschenk zur Weihnachtszeit sind Verzehrartikel. Sie erzeugen nur wenig Verpackungsmüll und sorgen für einen Genussmoment. Im Advent bieten sich gebrannte Mandeln, Schokoladenfiguren, Glühweingewürz oder kleine Stollen für diesen Zweck an.

Inspirationen für weihnachtliche Samplingartikel

Für größer angelegte Werbeaktionen im Advent sollten die Werbegeschenke möglichst günstig sein. Klassiker unter den Samplingartikeln sind Verzehrprodukte wie Tüten mit Weingummi, kleine Schokoladentafeln, einzeln verpackte Teebeutel und Kekse. Sie alle sind relativ günstig, lassen sich in großer Stückzahl bestellen, platzsparend lagern und sind sowohl zum Verteilen am Point of Sale als auch als Beilage für Warensendungen ideal geeignet.

Einfache Kugelschreiber, Schlüsselbänder, Chips für Einkaufswagen und Eiskratzer werden mit einem weihnachtlichen Werbeslogan ebenfalls zum perfekten Samplingartikel für eine Marketingaktion im Advent. Eine kreative Idee für weihnachtliche Samplingartikel sind Samentüten für Tannenbäume. Damit können Ihre Kunden ihren eigenen Weihnachtsbaum züchten und werden sich über viele Jahre hinweg an Ihr Unternehmen erinnert.

Exklusive Werbegeschenke für besondere Anlässe

Möchten Sie sich in diesem Jahr mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei Ihren Mitarbeitern für die geleistete Arbeit bedanken, ist die Vorweihnachtszeit der ideale Zeitpunkt dafür. Klassische Werbegeschenke oder günstige Samplingartikel eignen sich für diesen Anlass jedoch nicht.

Stattdessen dürfen die Präsente für Ihre Belegschaft ruhig etwas hochwertiger ausfallen und bestenfalls für eine mittel- bis langfristige Nutzung vorgesehen sein. Schreibgeräte mit Gravur sind ein klassisches Beispiel für ein Mitarbeitergeschenk zu Weihnachten. Die hochwertigen Füller oder Kugelschreiber aus Metall werden durch eine Gravur zum Werbeträger des Unternehmens.

Alternativ dazu bieten sich auch Kalender zum Jahresende als Präsent für die Mitarbeiter an. Sie lassen sich durch einen Aufdruck personalisieren und zum Werbeträger machen. Beliebt sind auch alkoholische Getränke wie Wein oder Sekt. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass einzelne Mitarbeiter keinen Alkohol trinken und sich daher nicht über die Aufmerksamkeit freuen.

Besser eignen sich daher hochwertige Tee- oder Kaffeemischungen, die vielleicht zusammen mit einer Tasse überreicht werden. Für einen süßen Gruß durch die Adventszeit sorgt ein Adventskalender mit Schokolade, den Sie jedem Mitarbeiter pünktlich zum ersten Dezember an seinen Arbeitsplatz stellen können.

Branding von Werbegeschenken

Erst durch das Branding wird aus einem Artikel ein Werbegeschenk Ihres Unternehmens, das eine hohe Werbewirkung entfaltet. Mit Branding ist die individuelle Gestaltung der Werbeartikel gemeint. Hierzu werden verschiedene Verfahren wie das Bedrucken, Gravieren und Besticken angewandt.

Als Motiv eignen sich neben dem Unternehmensnamen und Unternehmenslogo auch kreative Werbeslogans und zur Weihnachtszeit passende Werbesprüche. Lassen Sie Ihre Marketingabteilung kreativ werden, denn nur so heben Sie sich als Unternehmen von der Masse der Werbegeschenke in der Vorweihnachtszeit ab.