Einsatzmöglichkeiten für Arbeitsbühnen

Arbeitsbühnen sind Geräte, die ein sicheres Arbeiten auch an schwer zugänglichen Orten ermöglichen. In der Praxis gibt es eine große Zahl von verschiedenen Ausführungen.

Verschiedene Konzepte für sicheres Arbeiten

Hubarbeitsbühnen besitzen eine Aufenthaltsbühne, die mit einem elektromechanischen oder hydraulischen Antrieb vom Boden an die gewünschte Stelle gebracht wird. Die Bühnen bestehen aus einem senkrechten Mast, einer Scherenkonstruktion oder sind mit einem beweglichen Arm versehen. Ihr Einsatz richtet sich nach den Gegebenheiten am Arbeitsort.

Vertikalmastbühnen sind mobile Kraftpakete, die über ein senkrecht ausfahrbares Teleskop verfügen. Damit lassen sie sich hervorragend für Arbeiten in der Höhe nutzen. Sie verfügen über eine extreme Wendigkeit, was den Einsatz der Bühnen auch in engen Räumen ermöglicht. Hochwertige Vertikalmastbühnen zeichnen sich durch eine hervorragende Manövrierfähigkeit aus. Modelle mit einem schwenkbaren Kranarm erweitern den Aktionsradius. Sie ermöglichen einen ungehinderten Zugang auch über etwaige Hindernisse hinweg. Vertikalmastbühnen sind ausgesprochen robust und einfach zu warten. Ihre robuste Bauweise und der Einsatz modernster Technik sorgen für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten und sicheres Arbeiten.

Einsatzgebiete von Arbeitsbühnen

Arbeitsbühnen begegnen uns außen und in Gebäuden. In den Gebäuden ist es wichtig, dass sie leicht sind und in häufig engen Räumen eine gute Wendigkeit aufweisen. Ganz anders ist es bei der Baumpflege, bei der Landschaftsgärtner mit der Kettensäge an einzelne Äste herankommen müssen. Neben Lkw-Arbeitsbühnen gibt es Kettenarbeitsbühnen, die sich in Parkanlagen mit einem geringen Platz für das Gerät eignen. Vertikalbühnen von ATN Piaf erreichen beispielsweise eine Arbeitshöhe von 12,65 Metern.

Hebebühnen für innen benötigen zum Beispiel Mitarbeiter des Gebäudemanagements. Die Geräte müssen besonders leicht sein und sollten sich durch normale Türen transportieren lassen. Das Gewicht ist wichtig, um die Bühne mit dem Aufzug transportieren zu können. Auch bei Reparaturarbeiten an der Außenseite von Gebäuden kann eine Hebebühne helfen. Sie sichert den Arbeiter, wenn er Dachrinnen oder Fallrohre von einer Verstopfung befreit.

Wer keinen permanenten Verwendungszweck für eine Arbeitsbühne hat, mietet sich ein Gerät. Dies könnte beispielsweise bei Fassadenarbeiten eine kostengünstige Lösung sein. Das passende Gerät hängt von der Art der Arbeit ab. Die Vermieter beraten Sie, ob ein Gelenkteleskop notwendig oder eine stabile Scherenkonstruktion besser geeignet ist?

Von der Werbung bis zur Fotovoltaik

Die Einsatzmöglichkeiten im Freien sind vielfältig. Neben Bäumen oder der Fassade benötigen auch Werbetafeln eine regelmäßige Pflege. Ein weiterer Grund für den Einsatz einer Hebebühne könnte die Reparatur der Beleuchtung sein. Wenn eine Werbetafel ausgetauscht werden muss, ist eine entsprechend hohe Tragkraft der Bühne entscheidend.

Auf dem Dach muss die Plattform flexibel ausgerichtet werden können, um mit der Arbeit zügig voranzukommen. Schwenkbare Teleskoparme erleichtern den Zugang zu schwer zugänglichen Stellen. Zu den Arbeiten am Dach könnte auch die Reinigung von Solarmodulen gehören. Im Gegensatz zum Aufbau eines Gerüstes lässt sich die Arbeitsbühne schnell einsetzen. Beim Wechsel vom defekten Modulen muss die Tragkraft des Arbeitsgerätes beachtet werden.

Ein beliebter Einsatzort sind Shows und Events, wo die Geräte beim Aufbau von Bühnen oder der Installation eines Soundsystems helfen. Auch Fotografen und Pressevertreter nutzen Hebebühnen, beispielsweise um sich einen Überblick über die Situation während einer Massenveranstaltung zu verschaffen. Sie eignen sich auch für Fotos aus der Vogelperspektive.