Einladungskarten für den Geburtstag gestalten

Wann haben Sie sich zuletzt über etwas gefreut, das im Briefkasten auf Sie gewartet hat? Meist bekommt man heutzutage nur noch Rechnungen, Briefe von Behörden oder Werbung per Post zugestellt. Persönliche Briefe oder andere Mitteilungen gibt es kaum noch; wichtige Termine werden über Messenger-Dienste weitergeleitet. Aber warum eigentlich? Gerade in Zeiten wie diesen kann eine nette, persönliche Geste wie eine Postkarte, ein Brief oder eine selbst gestaltete Einladung zu einer Feier anderen Menschen eine Freude bereiten. Und es sind doch die kleinen Momente des Alltagsglücks, die uns bereichern. Wie wäre es also, wenn Sie für Ihren nächsten Geburtstag – egal ob dieser im kleinen Kreis mit den engsten Freundinnen und Freunden beziehungsweise der Familie gefeiert wird oder aber als große Gesellschaft – Einladungskarten gestalten und per Post verschicken? Ihre Gäste werden es Ihnen sicherlich danken.

Zeit nehmen für die Gäste

Klar – es ist deutlich weniger Aufwand, einfach eine Gruppennachricht am Handy oder PC einzutippen und an alle zu versenden. Aber mit selbst gestalteten Einladungskarten zeigen Sie Ihren Gästen, dass sie Ihnen den Mehraufwand wert sind. Sie können natürlich Bastelutensilien wie buntes Kartonpapier, Schere, Klebstoff und ganz viele ausgefallene Accessoires rausholen und händisch kreativ werden – einen nostalgischen Retroeffekt hat man dadurch allemal. Aber selbstverständlich lassen sich auch Online tolle Einladungskarten Geburtstag erstellen. Hier können Sie sich nicht minder kreativ austoben wie beim Basteln am Küchentisch. Die Zeit, die Sie beim Basteln für jede einzelne Karte aufwenden müssen, brauchen Sie hier nur einmal zu investieren, dafür aber wirklich jedes Detail ausfeilen und alles perfekt aufeinander abgestimmt gestalten. Die fertigen Karten werden Ihnen anschließend per Post zugeschickt, sodass Sie sich schließlich nur noch an Ihre Gäste verteilen müssen.

Karten Online selbst gestalten

Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, wie Ihre Einladungskarten aussehen sollen, so werden Sie Online fündig, denn Inspiration gibt es zur Genüge. Sollen die Einladungskarten Geburtstag Fotos des Jubilars oder der Jubilarin enthalten? Welche Form sollen die Einladungskarten haben? Rechteckig oder quadratisch? Wird die Feier ein bestimmtes Motto haben, das sich auch in den Einladungskarten widerspiegeln soll? Welchen Stil bevorzugen Sie für Ihre Einladungskarten? Dank Vorlagen und Beispieleinladungen können Sie sich eine Vorstellung davon machen, was alles möglich ist. Sie haben dann im wahrsten Sinne des Wortes die Qual der Wahl. Abgerundet wird alles dann mit der passenden Papiersorte und einem Umschlag für die Einladungskarten.

Werden Sie kreativ!

Sobald Sie sich für ein grobes Design entschieden haben, können Sie sich kreativ austoben und die Feinheiten abstimmen. Bereits der Prozess des Erstellens der Einladungskarten zum Geburtstag kann eine tolle Einstimmung auf die tatsächliche Feier sein. Wenn Sie beispielsweise Fotos verwenden möchten, ist die Auswahl des richtigen Bildes mit Sicherheit ein tolles Schwelgen in Erinnerungen, das bestimmt auch eine nette Anekdote für Ihre Gäste sein kann. Fotos, aber auch Sprüche und Einladungstexte können Sie perfekt aufeinander abstimmen. Dabei gibt es Online auch vorgefertigte Texte, die Sie bei Ihren Einladungskarten verwenden können, falls Sie beim Texten nicht ganz so kreativ sind oder auch keine wichtigen Informationen vergessen möchten. Auch Sammlungen mit geeigneten Sprüchen sind dort zu finden.

Machen Sie Ihren Gästen eine Freude

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben und Ihre für Sie perfekten Einladungskarten Geburtstag online fertiggestellt haben, müssen Sie nur noch darauf warten, dass diese bei Ihnen per Post eintrudeln. Die Freude, die Sie selbst garantiert haben werden, wenn Sie das Päckchen mit den Einladungskarten öffnen, werden sicherlich auch alle Ihrer Gäste haben, wenn Sie die Einladungen schließlich an diese weiter versendet haben. Der Moment, wenn man einen Umschlag, der etwas Persönliches verspricht, aus dem Briefkasten holt, ist ein ganz Besonderer und stimmt ab dem Moment des Öffnens auf die Feier ein. Kreativ gestaltete Einladungskarten machen sich auch toll bei den Gästen zuhause – ob an der Pinnwand oder auf einer Anrichte. Die Vorfreude auf die Geburtstagsfeier zieht sozusagen bei den Gästen ein. Einladungskarten hinterlassen in so einem Fall eine viel nachhaltigere Wirkung als eine schnell abgetippte Nachricht, die per E-Mail oder Messenger geschickt wird.