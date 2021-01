Effiziente Abwasserentsorgung mit den richtigen Rohrsystemen

Holzminden - Wer ernsthaft Energie und damit Geld einsparen will, sollte im Heizungskeller anfangen: "Fernseher und Hifi-Anlage, Herd und Backofen, Licht, Bügeleisen und so weiter machen in der Regel im Altbau nur etwa 10 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs eines Haushaltes aus. 90 Prozent gehen auf das Konto von Heizung und Warmwasserbereitung",…