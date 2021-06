Drohnen: Fliegende Helfer

Drohnen, oder auch unbemannte Flugobjekte, finden sich auch dank der umfassenden technischen Fortschritte der letzten Jahre vermehrt im privaten Gebrauch oder kommen für sinnvolle und praktische Aufgaben im professionellen Segment zum Einsatz. Ausgerüstet mit umfassenden Möglichkeiten sind die diese nämlich zu deutlich mehr in der Lage, als beim Flug einfach nur für eine entsprechende Unterhaltung zu sorgen. Bei modernen Drohnen handelt es sich mittlerweile um praktische fliegende Helfer.

In welchen Bereichen kommen Drohnen zum Einsatz?

Wer die Bezeichnung Drohne hört, denkt zunächst an militärische Einsatzmöglichkeiten. Ob Konfliktbewältigung in schlecht zugänglichen Bereichen oder das Spionieren bei Gegnern aus sicherer Entfernung – tatsächlich wurden die ersten Drohnen für den Einsatz im Militär entwickelt. Heute sieht die Sache aber ganz anders aus. Die unterschiedlichen Drohnen sind dank vielfältiger Techniken und modernster Funktionen so flexibel wie nie zuvor und kommen in vielen unterschiedlichen Bereichen zur Anwendung.

Ein klassisches Beispiel stellt die Landwirtschaft dar. Der Landwirt kann mit der Drohne viel Zeit und somit Geld sparen, um beispielsweise die großen Felder zu überwachen oder auch nach Tieren zu suchen. Ähnlich sieht es im Bereich des Journalismus aus. Hier gehören die modernen Drohnen ebenfalls ganz klar zum Alltag und erleichtern die Arbeit enorm. Durch hochauflösende Kameras und moderne Techniken lassen sich beispielsweise umfassende Aufnahmen zu beliebigen Themen anfertigen, ohne hierfür auf einen Hubschrauber oder andere Hilfsmittel zurückgreifen müssen.

Inspektion – mehr Übersicht aus großer Höhe

Die Inspektion ist eine besonders spannende und zudem aktuelle Möglichkeit, um sich mit den Anwendungsmöglichkeiten moderner Drohnen auseinanderzusetzen. Gerade bei hohen Gebäuden oder unübersichtlichen Konstruktionen können die unterschiedlichen Drohnen ganz klar ihre Stärken ausspielen. Im Rahmen der Drohnen Inspektion fliegt diese in großer Höhe über dem Objekt und lässt sich auf den Millimeter genau an die entsprechenden Stellen manövrieren. Ausgestattet sind die Drohnen mit moderner Technik und besonders hochauflösenden Kameras. In den Aufnahmen und in der Live-Betrachtung lassen sich dann Risse, Verfärbungen und weitere Veränderungen in den Materialien und Konstruktionen erkennen.

Die Inspektion unterschiedlicher Bereiche per Drohne bietet umfassende und vielfältige Vorteile und erfreut sich auch deshalb bei vielen Unternehmen einer zunehmenden Beliebtheit. Vor allem die sehr einfache und effiziente Anwendung steht hierbei im Mittelpunkt. Dies spart wertvolle Ressourcen, viel Zeit und somit auch Geld. Anstelle des Industriekletterers oder dem mühsamen Erreichen der entsprechenden Stellen, kann die Inspektion direkt vom Boden aus durchgeführt werden. Anschließend können entsprechende Maßnahmen geplant und die Aufnahmen der Drohne effizient ausgewertet werden.

Bei der Drohne kommt es auf die Technik an…

Ob in der Landwirtschaft, im Katastrophenschutz oder einfach bei der Inspektion im gewerblichen Bereich, bei der Anwendung einer Drohne kommt es immer auf die für den jeweiligen Einsatzbereich passende Technik an. Hierzu bietet der Markt ein breit gefächertes Angebot. Von günstigen Einstiegslösungen, die mit eigener Technik verbunden werden können, bis zur vollumfänglich ausgestatteten Drohne mit bereits installierter und hochauflösender Kamera, steht für jeden Bedarf die genau passende Variante zur freien Verfügung. Selbst besonders stabile und hochwertige Ausführungen, die sogar bei schlechtem Wetter ohne Probleme genutzt werden können, lassen sich bei Bedarf ganz einfach einkaufen und in den Alltag integrieren.