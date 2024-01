Digitales Marketing: Wie Unternehmen den Finger am Puls der Zeit haben

Digitales Marketing ist für die meisten Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Das Internet und die sozialen Medien sind längst zu einer riesigen Spielwiese für die Werbung geworden. Dank der uneingeschränkten Reichweite lässt sich jede Zielgruppe ansprechen, Produkte können 24 Stunden am Tag im Onlineshop verkauft werden und aufstrebende Start-ups können dank einer richtigen Online-Marketing-Strategie schnell an Bekanntheit gewinnen. Doch wie bleibt man in der schnelllebigen Werbewelt am Puls der Zeit?

Experten auf allen Ebenen: Warum Fachpersonal so wichtig ist

Werbung muss heutzutage höchst professionell sein. Schlechtes Online-Marketing führt nicht zum Erfolg und kann Unternehmen sogar noch schaden. Im Worst Case wird den potenziellen Kunden ein unseriöses Auftreten vermittelt. Die Werbung erreicht dann den komplett gegenteiligen Effekt. Es reicht längst nicht mehr aus, reine Online-Marketing-Manager zu beschäftigen. Die einzelnen Marketingmethoden sind mittlerweile so spezifisch, dass in den jeweiligen Bereichen auf Experten gesetzt werden muss. Um auf dem aktuellen Wissensstand bleiben zu können, braucht es eine regelmäßige SEO-Weiterbildung für Angestellte sowie Schulungen rund um das Thema Social Media und zu den aktuellen Trends. Nur so kann sichergestellt werden, dass ein ganzheitliches und funktionierendes Online-Marketing-Konzept auf die Beine gestellt werden kann.

Den aktuellen Trends folgen: Schnell sein lohnt sich

Die digitale Welt dreht sich schnell. Was heute noch im Trend war, kann bereits morgen wieder Vergangenheit sein. Auch Suchmaschinen und soziale Netzwerke ändern immer wieder ihre Algorithmen. Somit müssen Unternehmen nicht nur den aktuellen Marketing-Trends folgen. Auch der Algorithmus muss zufriedengestellt werden . Ansonsten wird selbst die beste Werbung nicht ausgespielt. Schnell sein lohnt sich also gleich doppelt. Wer sich mit den neuesten Trends auseinandersetzt, ist der Konkurrenz immer einen Schritt voraus. Wenn dann auch noch die technischen Anforderungen für Social-Media-Kanäle und Google erfüllt sind, steht erfolgreichen Werbekampagnen nichts mehr im Wege.

Künstliche Intelligenz im Marketing: Wie wird sich die Werbung verändern?

In naher Zukunft könnte sich das digitale Marketing revolutionieren. Künstliche Intelligenz spielt in immer mehr Bereichen eine spannende Rolle. Auch in der Online-Werbung ist das Potenzial schier unendlich. Durch KI-Systeme lassen sich große Datenmengen in kürzester Zeit analysieren. Unternehmen können dadurch individuelle Kundenprofile erstellen und noch gezielter auf ihre Kunden zugehen. Daraus lassen sich wiederum maßgeschneiderte Werbebotschaften kreieren. Gleichzeitig bietet KI aber auch die Möglichkeit, dass sich alle Marketing-Mitarbeiter wieder mehr auf die kreative Arbeit fokussieren. Intelligente Systeme können E-Mail-Kampagnen personalisieren, die Erfolge von Werbemaßnahmen messen und Segmentierungen der Kunden vornehmen. Wenn repetitive und administrative Aufgaben wegfallen , bleibt wesentlich mehr Zeit für das Entwickeln neuer Werbeinhalte. Mit KI können zudem bereits jetzt fotorealistische Bilder erschaffen werden. Die Entwicklung neuer Werbekampagnen wird in Zukunft also auch weniger Zeit in Anspruch nehmen.

Externe Agentur oder Werbung aus dem eigenen Unternehmen? Oft eine Frage der Unternehmensgröße

Digitales Marketing erfordert personelle Ressourcen. Um erfolgreich im Internet werben zu können, braucht es diverse Experten. Vor allem KMUs und Start-ups haben jedoch nicht die Möglichkeit, eine eigene Marketingabteilung im Unternehmen zu etablieren. Grundsätzlich ist Werbung aus dem eigenen Unternehmen heraus immer von Vorteil. Denn die Mitarbeiter leben die Grundhaltung des Unternehmens und sind mit den internen Abläufen bestens vertraut. Externe Marketingexperten hingegen verfügen zwar über das nötige Know-how, sind aber nicht mit den Unternehmensabläufen vertraut. Hierbei ist es wichtig, dass möglichst detaillierte Informationen an die Agentur weitergegeben werden. Zudem sollte bereits eine Fahrtrichtung klar sein. Oft sind die Wünsche an die externen Marketingexperten schwammig und Unternehmen vom Endergebnis enttäuscht.