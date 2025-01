Modernes Bürodesign: Wie Kunstwerke und Deko zum Wohlbefinden der Mitarbeitenden beitragen

Kahle Großraumbüros waren gestern! Auch in der modernen Arbeitswelt ist die Zukunft bunt. Wer möchte denn schließlich in einer tristen Umgebung seine täglichen Aufgaben erledigen? Doch die liebevolle Bürogestaltung ist nicht nur schön anzusehen. Tatsächlich soll sie auch die Produktivität der Mitarbeiter fördern!

Kunst im Büro für mehr Corporate Wellness

Schon einmal von Corporate Wellness gehört? Wenn nicht, dann ist es nun höchste Zeit! Bei Corporate Wellness geht es quasi darum, das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu erhöhen. Dies funktioniert natürlich in erster Linie durch gewisse Benefits und ein harmonisches Miteinander. Doch auch die Büroeinrichtung spielt eine wichtige Rolle. Studien zeigen, dass Mitarbeiter in einer schönen Umgebung deutlich produktiver arbeiten. Daher sollten Unternehmen nun auch in Ästhetik investieren. Räume sollten so umgestellt werden, dass ein offenes Konzept entsteht. Dies sieht nicht nur schön aus, sondern fördert auch den direkten Austausch beim Personal. Auch ein wenig Farbe an den Wänden hat noch niemanden geschadet. Doch hier ist Vorsicht geboten. Nicht alle Farben wirken sich gleich auf die Atmosphäre aus – dazu aber gleich mehr. Damit das Büro nicht zu überladen und grell wirkt, sollte der Fokus daher auf einheitlichen Tönen liegen. Bilder und Kunst an den Wänden sorgt dann für das gewisse Etwas. Lass dich hier inspirieren und schaffe pure Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz. Vor allem minimalistische Aquarellbilder sind derzeit voll im Trend und passen in jedes Büro.

Die Psychologie der Farben im Büro

Wir haben es bereits angeteasert: die Wahl der passenden Farben für das Büro ist gar nicht so einfach. Zwar sorgen bunte Wände für eine fröhliche Atmosphäre. Wirkt es jedoch zu überladen, kann die Produktivität darunter leiden. Von zu grellen Farben wie Weinrot, Marineblau oder Smaragdgrün sollte man im Büro daher die Finger lassen. Stattdessen sorgen Pastellfarben für eine ruhige, aber gleichzeitig produktive Stimmung. Generell empfiehlt es sich, bei den Farben etwas zurückhaltender zu sein. Schließlich lässt sich auch mit Bildern, Wand-Tattoos oder Dekoration Leben in das Büro bringen.

Pflanzen sorgen für natürliches Wohlbefinden

Was darf in keinem Büro fehlen? Pflanzen natürlich! Die passenden Zimmerpflanzen sorgen nicht nur für eine bessere Raumluft, sondern machen auch optisch einiges her. Wusstest du, dass schon alleine der Anblick von prächtigen Zimmerpflanzen die Aufmerksamkeit stärken und gleichzeitig Stress reduzieren kann? Also genau das, was die Mitarbeiter an einem anspruchsvollen Arbeitstag benötigen. Für das Büro sollten es aber vor allem pflegeleichte Pflanzen sein, welche auch durchaus mehrere Tage bis Wochen ohne Aufmerksamkeit zurechtkommen. Gerade gewisse Palmenarten wie die Yatay Palme oder die Yucca Palme sind daher perfekt. Auch Orchideen an den Fensterbänken oder Efeututen am Schreibtisch dürfen nicht fehlen.

Der Kreativität freien Lauf lassen

Bei der Gestaltung des Büros braucht es keine starren Pläne. Wie wäre es stattdessen, die Mitarbeiter mal selbst Handanlegen zu lassen? Schließlich ist es das Personal, welches sich am Arbeitsplatz rundum wohlfühlen muss. Gerade bei der Wandgestaltung dürfen die Mitarbeiter daher gerne um Rat gefragt werden. Die Arbeitsplätze selbst dürfen dann natürlich von jedem Mitarbeiter mit Bildern, Schreibtischunterlagen oder Dekoration personalisiert werden.