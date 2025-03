Der richtige Teppich für den glanzvollen Messeauftritt

Messen sind ganz besondere Events, denn hier treffen die Unternehmer auf ihre potenzielle Kundschaft. Umso wichtiger ist es, einen guten und vor allem professionellen Eindruck zu hinterlassen. Am besten fühlt sich der Gast schon beim Betreten des Messegeländes wie ein König. Immer mehr Veranstalter nutzen den legendären Red Carpet. Sie rollen im wahrsten Sinne des Wortes den roten Teppich aus, um ihre Gäste gebührend zu empfangen. Neben den roten Varianten gibt es inzwischen zahlreiche weitere Nuancen, sodass sich der Messeboden perfekt auf das Corporate Design abstimmen lässt.

Messeteppiche für verschiedene Veranstaltungen

Der Boden fällt sofort ins Auge. Er hinterlässt beim Betrachter einen bleibenden Eindruck. Deshalb macht es Sinn, dem Bodenbelag besondere Beachtung zu schenken. Immer mehr Veranstalter entscheiden sich aus gutem Grund für einen flexibel einsetzbaren Messe- oder Eventteppich. Besonders edel und robust sind die Produkte aus hochwertigem Nadelfilz. Darüber hinaus gibt es Teppiche mit einem vorbeschichteten Rücken oder einer Folierung. Die Teppiche sind die ideale Bodenlösung für jede Veranstaltung. Sie besitzen eine exzellente Qualität. Dank ihrer Strapazierfähigkeit eignen sie sich auch für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen, zum Beispiel am Eingang. Viele Messeausrichter entscheiden sich bewusst für diese robusten Modelle. Es gibt aber auch Aussteller, die sich selbst um die Gestaltung des Bodens kümmern und auf diese Weise den Besucher auf eine optisch ansprechende und sehr einladende Weise zu ihrem Stand leiten.

Robust, nachhaltig und langlebig

Die Messeteppiche stehen in den unterschiedlichsten Längen zur Verfügung. Somit ist die Gestaltung eines individuellen Bodenbelags problemlos möglich. Besonders beliebt sind die Flex Recycle Eventteppiche. Die leichten Modelle lassen sich einfach handhaben. Deshalb eignen sie sich perfekt für den kurzfristigen Einsatz zu besonderen Anlässen. Ist der Teppich mit einer Schutzfolienschicht ausgestattet, dann erhöht dies die Nutzungsdauer. Die Anschaffung eines solchen Modells macht vor allem dann Sinn, wenn man plant, den Teppich mehrere Male zu verwenden. Der Flex Recycle Eventteppich besteht aus Polypropylen. Er ist komplett wiederverwertbar. Nach Gebrauch erfolgt die Umwandlung in einen Sekundärrohstoff. Durch feines Schleifen und Filtern entsteht ein Granulat. Dieses verwendet die Industrie im geschmolzenen Zustand zur Fertigung neuer Produkte. Aus diesem Grund ist der Messeteppich besonders umweltfreundlich. Zudem entspricht der Teppich der Brandschutzklasse Bfl-s1. Der Veranstalter profitiert von einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Messeteppiche in großer Farbvielfalt

Die Eventteppiche stehen in zahlreichen attraktiven Nuancen zur Auswahl. Der Klassiker ist der Red Carped, der legendäre rote Teppich. Rot ist eine weithin sichtbare Signalfarbe. Sie weckt sofort die Aufmerksamkeit und steht für Exklusivität. Allerdings eignet sich die Farbe nicht für alle Anlässe. In manchen Fällen passt Rot nicht in das bereits bestehende Ambiente. Deshalb greifen viele Veranstalter auf eine andere Nuance zurück. Beliebt sind unter anderem grüne Teppiche in verschiedenen Helligkeitsstufen.

Grün wirkt auf das Auge beruhigend und einladend. Es handelt sich um einen natürlichen Farbton, der positive Emotionen weckt und nicht so aufdringlich ist wie Rot oder Orange. Wer die Aufmerksamkeit sucht, entscheidet sich oft für einen orangefarbigen oder violetten Teppich. Die Nuancen sind nicht zu übersehen und wirken zudem ansprechend und charmant.

Blaue Eventteppiche versprühen royalen Charme. Sie erzeugen eine elegante Atmosphäre. Außerdem wirken sie frisch und lebensbejahend. Es gibt Teppiche in hellen, mittelblauen und dunkleren Nuancen. Ein sehr edler Farbton, der allerdings kaum Verwendung findet, ist Weiß.

Weiße Teppiche passen hervorragend zu festlichen Veranstaltungen, beispielsweise zu Hochzeiten. Sie harmonieren gut mit vielen anderen Nuancen und stehen für Reinheit und frühlingshaften Esprit. Die Teppiche haben nur einen Nachteil: Sie ziehen den Schmutz förmlich an. In stark frequentierten Bereichen mit großem Publikumsverkehr sind weiße Teppiche sehr schnell grau oder braun verfärbt. Es handelt sich somit um eine eher unglückliche Wahl. Braune, graue und schwarze Eventteppiche bieten hingegen praktische Vorteile, weil sie weniger schmutzempfindlich sind.