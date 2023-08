Als Unternehmen die Branche wechseln – Wie ein Quereinstieg gelingt

Veränderungen sind oftmals nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig. Das gilt im Privatleben genauso wie im Beruf. Um langfristig erfolgreich zu bleiben, lohnt es sich auch in anderen Geschäftsbereichen tätig werden – auch wenn diese fachfremd sind. Hierbei gilt es, Erfahrungen, vorhandenes Know-how und bestehende Strukturen zu nutzen, um mit ihrer Hilfe neue Wege zu gehen.

Voraussetzungen für den Quereinstieg in eine neue Branche

Wie der Quereinstieg in neue Geschäftsfelder erfolgreich funktioniert, zeigt das Beispiel der Kingline Group. Ursprünglich auf den Eventbereich fokussiert, sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass von einem Tag auf den anderen das Eventgeschäft pausiert wurde. Innerhalb von nur einem Monat gelang es den Gründern Noel und Lion Heuschkel, ein tragfähiges Konzept für den Vertrieb von Atemschutzmasken und Covid-Schnelltests nach dem Prinzip „Alles aus einer Hand“ zu entwickeln. Trotz des hohen Risikos, das mit einer derart radikalen Umstrukturierung verbunden war, startete das Unternehmen mit Hilfe der Digitalisierung den Vertrieb von Masken, PCR- und Schnelltests sowie Schutzkleidung.

Nach dem ersten Quereinstieg wurde ein zweiter Neustart notwendig, als mit dem Ende der Corona-Pandemie die Nachfrage nach den Kernprodukten stark zurückging. Wieder gelang es der Kingline Group , sich in kurzer Zeit erfolgreich in neuen (und auch alten) Branchen zu positionieren. Fragt man den Branchenexperten und Unternehmer Lion Heuschkel, was es für einen erfolgreichen Quereinstieg braucht, so nennt er die richtige Einstellung (Mindset), umfassendes Know-how, ein klar definiertes Ziel, viel Engagement und ein starkes Netzwerk als wesentliche Erfolgsfaktoren.

Expertise als Fundament beim Branchenwechsel

Expertise ist definiert als fundiertes inhaltliches Know-how im eigenen Fachgebiet. Damit ist die Fähigkeit gemeint, erworbene Erfahrungen in der Praxis auch auf andere Sachverhalte anwenden zu können. Expertise kann somit auch als die Fähigkeit beschrieben werden, viele Aufgaben ohne großen Aufwand erledigen zu können. Dementsprechend kann diese beim Eintritt in eine neue Branche helfen, den neuen Zielmarkt besser zu verstehen und strategisch kluge Entscheidungen zu treffen.

Vorhandene Expertise erleichtert auch den Erwerb der notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, die für den Einstieg in ein neues unternehmerisches Betätigungsfeld erforderlich sind. Um in einer neuen Branche erfolgreich zu sein, muss man außerdem auch in der Lage sein zu erkennen, wenn Unterstützung von externen Fachleuten benötigt wird.

Mindset – Denken wie ein Unternehmer

Maximale Konzentration auf das Wesentliche und den Erfolg, proaktives Anpacken von Problemen, Offenheit für neue Ideen und Strukturen, Mut, Chancen zu ergreifen und konstruktiver Umgang mit eigenen Schwächen: Das sind die Eigenschaften eines Unternehmers. Für Lion Heuschkel ist das Mindset ein weiterer wichtiger Aspekt auf dem Weg in die Selbständigkeit: „Die Schlüsselfrage lautet: Was weiß ich nicht – sollte ich aber wissen? Seine Schwächen und mangelnde Expertise zu kennen und diese sich entweder anzueignen oder durch interne sowie externe Mitarbeiter aufzubauen sind der Schlüsselfaktor zum Erfolg. Es ist am wichtigsten, dies selbst zu begreifen und sein Mindset damit auf ein neues Level zu bringen.“

Ziele definieren heißt Orientierungspunkte setzen

Wohin soll es in der neuen Branche gehen, welche eigenen Visionen will man mit dem Eintritt in einen völlig neuen Markt verwirklichen? Ziele und Visionen sind der Kompass des Unternehmens, an dem sich alle Aktivitäten ausrichten. Wer Ziele und Visionen hat, ist in der Lage, sein Unternehmen strategisch auf die Zukunft auszurichten und hat eine klare Vorstellung davon, wo er mit seinem Unternehmen in fünf oder zehn Jahren stehen möchte.

Ziele und Visionen sollten immer klar und prägnant formuliert sein. Auf diese Weise sind sie in der Lage, ein positives Bild von der Zukunft des Unternehmens zu zeichnen und sowohl die Mitarbeitenden als auch potenzielle Investoren und Kunden zu inspirieren und zu motivieren. Ein weiterer Vorteil einer klar definierten Vision und eines prägnant formulierten Ziels ist, dass sie die Einzigartigkeit und den Wert des Unternehmens hervorheben. Dadurch unterscheidet sich das Unternehmen von seinen Mitbewerbern auf dem neuen Markt. Auf diese Weise wird eine Vision/ein Ziel zu einem motivierenden Katalysator.

Netzwerke – Wichtige Unterstützung im neuen Markt

Jedes Unternehmen lebt zu einem großen Teil von seinem Netzwerk aus Geschäftspartnern, Lieferanten, Investoren und auch Kunden. Diese Kontakte erweisen sich bei einem Branchenwechsel als wertvolle Ressourcen, um von der Unterstützung und externen Wissen zu profitieren. Getreu dem Prinzip: Jemand kennt jemanden, der wiederum jemanden kennt, der sich auskennt und helfen kann. Auf diese Weise ist das Unternehmen für alle Herausforderungen, die die neue Branche mit sich bringt, gewappnet.

Ein Unternehmer muss nicht zaubern können, um erfolgreich in einer neuen Branche Fuß zu fassen. Wer es schafft, strategisch zu planen, Geduld & Ausdauer aufzubringen, sich gezielt weiterzubilden und vorhandenes Wissen zu adaptieren, hat gute Chancen auf Erfolg.