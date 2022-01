Endlich wieder warme Hände

Der Winter ist wunderbar, aber kalter Wind und niedrige Temperaturen verderben oft den Spaß. Vor allem für Menschen, die empfindlich auf die Kälte reagieren. Eine Lösung sind beheizbare Handschuhe. Bei diesen Handschuhen befinden sich Heizdrähte im Stoff, die mithilfe einer Batterie erwärmt werden. Eine wunderbare Erfindung, mit der kalte Hände der Vergangenheit angehören.

Beheizbare Handschuhe und deren Nutzung

BERTSCHAT®s beheizte Handschuhe werden mit leistungsstarken Batterien geliefert. Sie können zwischen 2.200, 2.600 oder 3.000 mAh wählen, wobei der letzte Akku die größte Kapazität hat, sodass Sie am längsten heizen können. Beheizbare Handschuhe können in drei verschiedenen Heizstufen eingestellt werden: Position 1, 2 und Position 3. So können Sie immer die ideale Temperatur wählen.

Verschiedene beheizbare Handschuhe

Es gibt viele verschiedene beheizbare Handschuhe, es gibt beheizbare Fäustlinge, Unterziehhandschuhe mit Heizung und welche mit Isoliermaterial. Je besser die Handschuhe isoliert sind, desto besser wird die Wärme gehalten. Außerdem werden die beheizbaren Handschuhe auch mit Dual Heating angeboten, was bedeutet, dass doppelt so viele Heizzonen in den Handschuhen enthalten sind. Nämlich an der Ober- und Unterseite. So können Sie auch den niedrigsten Temperaturen trotzen.

Andere beheizte Produkte

Die beheizten Produkte von BERTSCHAT® werden oft mit Batterien geliefert, in einigen Fällen auch mit einer Powerbank. Sowohl die BERTSCHAT Beheizbare Socken als auch die Handschuhen funktionieren mit Batterien, sodass die Batterien der Handschuhe und Socken austauschbar sind, ideal! Die Oberbekleidung wie z.B. ein beheizter Bodywarmer oder eine beheizbare Jacke funktioniert auf der Basis einer Powerbank. Sehr praktisch ist, dass Sie für zusätzliche Batteriekapazität auch Ihre eigene Powerbank verwenden können. Die Heizweste hat wie die beheizbare Jacke und der Bodywarmer fünf große Heizzonen und ist ideal für die Erwärmung des Oberkörpers.