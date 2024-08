Tradition im Handwerk: Moderne Technik muss kein Gegenpart sein

Traditionen müssen gepflegt werden. Das gilt für eine Vielzahl an Lebensbereichen, doch die Tradition wird vor allem im Handwerk gehegt und gepflegt. Ob beim Schornsteinfeger, dem Schreiner oder anderen Handwerktypen – man findet in zahlreichen Gebieten noch alte Traditionen vor. Modernere Vorgehensweisen und insbesondere die Nutzung von Technik scheinen da häufig einen Gegenpart darzustellen. Doch dieses Denken muss nicht sein, denn der Einsatz von Technik bedeutet nicht, dass gänzlich auf Tradition verzichtet werden muss. Ganz im Gegenteil: Es ist sogar eine Symbiose dieser beiden Elemente möglich.

Das Backhandwerk ist mit viel Tradition verbunden

Wenn es eine Handwerkskunst gibt, in welcher man eine Menge Traditionen vorfindet, dann ist es das Backhandwerk. Hier wird teilweise seit Jahrhunderten mit den gleichen Rezepten gearbeitet. Auch die Herstellungstechniken haben sich in manchen Betrieben schon lange nicht mehr geändert. Diese Betriebe sind stolz auf ihre Traditionen. Und das können sie auch zurecht sein. Es gibt jedoch praktische Möglichkeiten, wie man ältere Vorgehensweisen mit moderner Technik verbindet.

Ein Backofenbau mit Tradition stellt hierfür ein anschauliches Beispiel dar. Hochmoderne Backöfen sind in der Lage, dem Bediener aufgrund einer Maßschneiderung individuelle Arbeitsweisen zu erlauben. Das fördert nicht nur die Effektivität, sondern darüber hinaus auch den Arbeitsaufwand. Mit einem hohen Wissensschatz entwickeln Ofenbauer immer effizientere Geräte, mit denen das Bäckerhandwerk schon heute, aber auch in der Zukunft bessere Arbeitsbedingungen vorfindet.

Leistungsstarke Backöfen erleichtern den Alltag eines Bäckers

Es steht außer Frage, dass alte Backöfen, wie wir sie noch aus Filmen und Büchern kennen, einen gewissen Charme mit sich bringen. Sie sind aber leider auch oft ineffizient. Und genau diesen Punkt können sich heutige Bäckereien nicht leisten. Die Anzahl der zu bedienenden Kunden hat zugenommen und es muss stets genügend Ware in der Auslage sein, um alle Kundenwünsche befrieden zu können.

Ältere Backöfen sind daher oftmals nicht mehr tragbar. Stattdessen gilt es, technisch gesehen aufzurüsten, denn effektive Backöfen fördern den Umsatz. Und darum geht es letztlich, denn andere Backtraditionen können nur dann erhalten werden, wenn auch der finanzielle Aspekt eines Unternehmens stimmt. Es handelt sich also um einen Balanceakt, den moderne Bäckereien zu meistern haben. Interessant ist jedoch, dass die Backkunst sich in den letzten Jahren auch bei Privatmenschen an einer immer größer werdenden Beliebtheit zu erfreuen scheint. Dafür ist ausgerechnet das Internet verantwortlich.

Die Backkunst findet auch in den Privathaushalten wieder mehr Einzug

Kuchen, Kekse, Muffins und Brownies – die Menschen haben das Backen wieder für sich entdeckt. Die alten Backtraditionen finden so auch den Weg in die Privathaushalte zurück. Ein wesentlicher Grund dafür sind Entertaiment-Streams im Internet. Insbesondere auf Plattformen wie Twitch gibt es viele Koch- sowie Back-Streams, auf denen die Content-Creatoren ihre Kocherlebnisse teilen.

Das hat dafür gesorgt, dass wieder mehr Menschen die Backformen aus den Schubladen holen und die Backtipps der Streamer nachmachen. Gute Nachrichten für die Backtraditionen an sich, denn dies bedeutet, dass wieder mehr Menschen auf den sprichwörtlichen Geschmack gekommen sind und sich mehr für die Backkunst begeistern. Auch dieser Umstand ist in der Lage, Traditionen beim Backen zu erhalten.