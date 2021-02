Autopflege: Wichtige Tipps gegen Rost und Schmutz

Ein schönes, gut gepflegtes Auto macht einen guten Eindruck. Das gilt nicht nur auf der Straße, sondern auch beim geparkten Auto, das Arbeitskollegen und Bekannte sehr wohl als das Ihre wiedererkennen. Doch zu einer wirklich guten Autopflege gehört mehr als nur eine gelegentliche Fahrzeugwäsche. Auch der Innenraum des Autos muss richtig geschützt und gepflegt werden, damit es auf Dauer schön bleibt. Deshalb haben wir für Sie die wichtigsten Tipps zusammengestellt, wie Sie auch das Innere Ihres Autos einfach und effektiv vor Schmutz und Rost schützen und dafür sorgen können, dass es stets einen gut gepflegten und ordentlichen Eindruck macht.

Der Schmutz an den Schuhen

Eines der größten Probleme in der Autopflege ist der Schmutz, den Sie und Ihre Mitfahrer an ihren Füßen in die Kabine tragen. Bei nassem Wetter und Schneelage, aber auch im Rahmen von Bauarbeiten oder bei Strandausflügen im Sommer lässt es sich nicht vermeiden, dass Verschmutzungen an Ihren Schuhen hängenbleiben. Eine einfache Maßnahme, um ihr Eindringen in das Auto zu verringern, ist, sich beim Einsteigen zunächst seitlich auf den Sitz zu setzen und die Füße mehrmals kräftig in der Luft zusammenzuschlagen. So wird der grobe Schmutz abgeschüttelt. Abstreifen an der Kante des Autos ist dagegen nicht ratsam, da es den Schmutz an Stellen bringt, an denen er deutlich sichtbar und oft schwer zu entfernen ist.

Einfachere Reinigung durch Matten

Auto Fußmatten helfen den Boden des Fahrzeugs vor Verschmutzung zu schützen, machen aber auch die Reinigung selbst leichter. Im Winter und bei feuchtem Wetter sind vor allem Gummimatten mit tiefem Profil zu empfehlen. Sie fangen von den Schuhen ablaufendes Wasser auf und verhindern, dass es zum Boden des Autos vordringt, wo es schwer zugängliche Verschmutzungen und das Auto zerstörenden Rost auslösen kann. Eine Kofferraummatte bietet denselben Vorteil, wenn Sie schmutzige oder feuchte Ladung transportieren. Eine verstaubte Fußmatte oder Auto- und Kofferraummatte lässt sich rasch und einfach aus dem Auto entnehmen und ausschütteln oder ausbürsten. Alternativ kann sie aber auch im Auto mit einem Stabsauger gereinigt werden. Durch feuchten Schmutz verdreckte Gummimatten sollte dagegen auf jeden Fall entnommen und abgewaschen werden. Lassen Sie sie danach immer gut trocknen, bevor Sie sie wieder ins Auto legen, damit keine rostauslösende Feuchtigkeit an den Autoboden gelangt!

Achten Sie auf Passgenauigkeit!

Genau wie Menschen unterschiedliche Schuhgrößen benötigen, brauchen auch Autos unterschiedliche Mattenformen. Jedes Modell ist etwas anders gestaltet und hat anders geformte Flächen unter den Sitzen und im Kofferraum. Damit eine Matte wirklich effektiv schützt, muss sie so genau wie möglich sitzen. Eine zu kleine Matte verrutscht leicht und lässt an den Rändern Teile des Bodens ungeschützt. Gerade dort sind aber die bei der Reinigung am schwersten zu erreichenden Stellen, an denen die größte Gefahr besteht, dass Reste von Schmutz und Feuchtigkeit verbleiben und einen Rost Herd bilden.

Eine zu große Matte schlägt dagegen unschöne Falten, die ebenfalls für schlechten Sitz sorgen. Dies kann dazu führen, dass Feuchtigkeit seitlich abfließt und ebenfalls schwer zugängliche Ecken erreicht. Noch häufiger führt es jedoch zu auffälligen und hässlichen Schmutzverkrustungen auf der Matte, die die unordentlichen Falten noch auffälliger machen. Achten Sie daher stets darauf, die passenden Matten für Ihr Fahrzeugmodell zu kaufen, und prüfen Sie bei der Wahl von Universalmatten genau den korrekten Sitz.

Maßanfertigung als Alternative

Wenn es keine speziell für Ihr Fahrzeugmodell hergestellte Matte gibt und Sie auch keine Universalmatte finden, die wirklich gut sitzt, können Sie Automatten auch nach Maß anfertigen lassen. Dies ist freilich etwas teurer, als ein Standardmodell zu kaufen, kann aber die Lebensdauer Ihres Autos deutlich erhöhen und Ihnen viel Mühe bei der Reinigung ersparen. Zudem sieht es besonders edel und elegant aus. Wählen Sie für die Herstellung am besten langlebiges und widerstandsfähiges Gummimaterial und achten Sie auf ein hohes und relativ breites Profil, das an den Rändern der Matte gut abgeschlossen ist. So sorgen Sie dafür, dass Ihre maßgefertigte Automatte jedem Wetter gewachsen ist und auch größere Mengen an Feuchtigkeit sicher auffängt. Teppichmatten sehen im Neuzustand zwar besonders attraktiv aus, eignen sich aber weniger als Schutz vor Nässe und sind bei feuchten Verschmutzungen deutlich anstrengender zu reinigen als Gummimatten.