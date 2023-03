Anwendungsbereiche von Elektromagneten in der Industrie

Wussten Sie, dass Elektromagnete selbst in Ihrer Kaffeemaschine eingesetzt werden?

Elektromagnete kommen in unserem Alltag in den unterschiedlichsten Bereichen vor. Von der Rolltreppe, über die Kirchenorgel bis hin zur Sommerrodelbahn – quasi überall findet sich die Magnettechnik wieder.

Elektromagnete zeichnen sich vor allem durch eine robuste Bauart und der hohen Dynamik aus, weswegen sie in den meisten Fällen anderen technischen Systemen, wie beispielsweise elektromotorischen Antrieben, vorgezogen werden.

Weiterhin sind sie in den Bereichen im Vorteil, in denen eine schnelle und präzise Kontrolle notwendig ist.

In welchen Branchen und Bereichen spielt der Elektromagnet eine große Rolle und wo hätte man die Anwendung vielleicht gar nicht vermutet? In diesem Beitrag stellen wir Ihnen 4 Anwendungen vor, bei denen Elektromagnete eingesetzt werden.

Automotive

Ein sehr heiß diskutiertes Thema ist der Einsatz von Magneten im Umfeld der Wasserstofftechnologie. Hier gilt es besonders hohe Anforderungen zu erfüllen, welche durch Elektromagnete umgesetzt werden können. Die elektromagnetischen Komponenten in Wasserstoff-Anwendungen müssen nämlich sehr hohe Drücke (über 700 bar) aushalten können!

Elektromagnete werden für Brennstoffzellen-Fahrzeuge genutzt, um für die chemischen Reaktionen im Brennstoffzellenstack Wasserstoff und Sauerstoff zusammenzuführen.

Die Anwendung profitiert von der hohen Dynamik der Magnete, beispielsweise bei der Anwendung für Ventilantriebe.

Medizintechnik

Selbst in der Medizintechnik spielen Elektromagnete eine wichtige Rolle. Sie findet man in Lungenbeatmungsgeräten, in Anästhesiegeräten, in Dialysegeräten und in vielen anderen medizinischen Geräten.

Auf sehr engem Bauraum ermöglichen es die Elektromagnete hohe Kräfte zu generieren.

Die hohe Zuverlässigkeit von Magneten und der simple technische Aufbau sorgen für einen reibungslosen Einsatz, beispielhaft kann hier der Kleinmagnet in einer Lungenbeatmungsmaschine genannt werden.

Mobilhydraulik

Ein sehr großer Anwendungsbereich von Elektromagneten ist die Mobilhydraulik. Ob Bagger, Gabelstapler oder Kräne – überall werden Elektromagnete eingesetzt, denn hier gilt es vor allem Anforderungen, wie eine hohe Robustheit, schnelle Bewegungen mit hoher Dynamik, wartungsarm und mit einer hohen Lebensdauer zu erfüllen.

Vor allem die Robustheit gegen alle Arten von Emissionen, wie Schmutz oder Temperatur, macht Magneten zur richtigen technischen Komponente.

Die Elektromagnete spielen in der Hydraulik vor allem an der Schnittstelle zwischen der elektrischen Steuerung und dem Leistungsmedium für die Funktionsweise vielfältiger Maschinen eine wichtige Rolle. Dabei werden sie beispielsweise in Gabelstaplern im hydraulischen Bereich eingesetzt.

Fördertechnik

Elektromagnete werden auch in Rolltreppen oder Aufzügen eingesetzt. In Aufzügen sorgt der Magnet dafür, den Aufzugswagen an der Seilbremse zu halten, sobald der Aufzug angehalten wird.

In Rolltreppen sorgt der Elektromagnet dafür, die Bewegung der Plattform zu steuern & zu synchronisieren sowie den Antrieb des Motors zu steuern.

Hier stehen primär hohe Kräfte im Fokus, welche beispielsweise in Aufzügen zur Sicherheitsverriegelung dienen. Des Weiteren spielt hier der große Vorteil eine Rolle, dass Elektromagnete nahezu wartungsfrei sind, was hohe Aufwände und Kosten verringert.

Elektromagnete gestalten unseren Alltag

Wie Sie selbst sehen, findet man Elektromagnete in sämtlichen Bereichen der Industrie. Egal ob in Konsumgütern, schweren Geräten oder Verkehrsmitteln.

Mit dem Elektromagnet ist es, wie mit vielen anderen Dingen im Alltag: Man gewöhnt sich sehr schnell daran und hinterfragt es dann nicht mehr und ist dann später umso verblüffter, was man alles im Alltag für selbstverständlich hält.