Angebote von Baufirmen in Berlin

Bauen wird immer wichtiger, vor allem im Großstadtbereich, wie beispielsweise in Berlin. Ob im Zuge von gewerblichen Maßnahmen, oder als Privatperson – Eigentum hat auch weiterhin Zukunft und die Grundstücks- und Mietpreise in den Städten steigen immer weiter, wodurch der Bau eines Wohnhauses als Investition in die Zukunft angesehen werden kann. Im Baubereich gibt es eine Vielzahl an Baufirmen, die hier Konstruktionsarbeiten übernehmen wollen. Eines dieser Unternehmen ist die NAPA Construction & Service GmbH, die ein umfassendes Angebot sowohl bei der Konstruktion von Gebäuden, als auch deren Wartung nach Fertigstellung anbietet.

Eine Baufirma für jeden Bedarf

Der Bau von privaten Einfamilienhäusern oder mehrstöckigen Wohnhäusern und Wohnanlagen mit gewerblichem Hintergrund gehören unter anderem zum Portfolio der NAPA Construction & Service GmbH in Berlin. Das Unternehmen verspricht sowohl die körperliche Unterstützung von der Planungsphase an bis hin zur Fertigstellung des Gebäudes, als auch den Support durch langjährige Erfahrung und viel Wissen im Baubereich. Das ist heutzutage nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit.

Sicherlich vorteilhaft für größere Bauvorhaben ist auch das erweiterte Angebot im Bereich des Gebäudemanagements, wo auch die Sicherheit und Reinigung einen großen Faktor ausmachen. Von kleinen Einfamilienhäusern bis hin zu flächendeckenden Wohnanlagen ist man bei der NAPA Construction & Service GmbH an der richtigen Adresse.

Baudienstleistungen und Installationen

Ein wesentlicher Bestandteil des Angebots der NAPA Construction & Service GmbH in Berlin sind Baudienstleistungen. Hier unterscheidet man zwischen der Konstruktion des Gebäudes selbst und der anschließenden Installation von einzelnen Elementen, wie beispielsweise Fenster und Türen.

Das Bauangebot des Unternehmens umfasst:

Abrissarbeiten

Rohbau & Tiefbau

Trockenbau

Innenausbau

Pflasterarbeiten

Service wird groß geschrieben, daher können Sie bei beispielsweise notwendigen Abrissarbeiten im Vorfeld ebenfalls mit einer kompletten Demontage des Gebäudes und dessen einzelnen Elementen und ihrer anschließenden Entsorgung rechnen.

Die Säuberung und Entsorgung von nicht mehr benötigten Einzelteilen und Überresten zieht sich durch das ganze Angebot. In weiterer Folge ist auch die Reinigung der Baustellen, sowohl zwischendurch, als auch am Ende möglich, um Bauschutt zeitgerecht entfernen zu können, damit folgende Phasen in der Bauplanung reibungslos abgewickelt werden können.

Auch in Sachen Tiefbau ist die NAPA zur Stelle. Sowohl Baggerarbeiten, als auch die Verlegung von Kabel und Rohren unter der Erde und der Abtransport von überschüssiger Erde werden von der Firma übernommen. Vor allem für private Kunden, die beim Hausbau keine umfassenden Experten sind, unterstützt die NAPA in vollem Umfang.

Die Firma übernimmt die Konstruktionspläne für den Innenausbau sowohl vom Innenarchitekten, als auf Wunsch auch vom Endkunden. Sie ist rundum für den Innenausbau verfügbar, sodass Sie alles aus einer Hand bekommen können.

Gebäudemanagement und Services

Doch auch nach der Fertigstellung des Gebäudes bietet die NAPA Construction & Service GmbH in Berlin ein umfassendes Serviceangebot an. Schließlich ist es wichtig Immobilien auch in Schuss zu halten und für entsprechende Sicherheit zu sorgen.

Gebäudemanagement

Sicherheitsdienst

Gebäudereinigungen aller Art

Winterdienst Service

Das Gebäudemanagement umfasst auch einen professionellen Hausmeisterdienst. Hierzu zählt sowohl die Reparatur und Wartung der Immobilie und des Inventars (z.B. von Aufzügen, Dächern, Heizanlagen etc.), als auch die Müllentsorgung, Instandhaltung, Säuberung und Pflege der dazugehörigen Grünflächen und öffentlichen Bereichen.

In weiterer Folge ist bei Bedarf auch ein Sicherheitsdienst verfügbar, der dafür sorgt, dass die Immobilie abgesichert ist. In welchem Ausmaß dies umgesetzt wird, bleibt Ihnen überlassen. Von einfachen Kontrollgängen bis hin zu flächendeckender Videoüberwachung ist alles möglich. Diskret und unaufdringlich für die Bewohner des Gebäudes, versteht sich.

Die Reinigung der Immobilie ist vielsichtig möglich. Die allgemeine Reinigung des Gebäudes im Inneren (Treppenhäuser, Fenster, Teppiche etc.) selbst zählt hier ebenso dazu, wie die Reinigung außerhalb des Gebäudes und der Winterdienst sorgt dafür, dass Schneemassen bei Ein- und Zugängen zur Immobilie zeitgerecht entfernt werden.

In Berlin ist die NAPA Construction & Service GmbH sicherlich einer der Unternehmen, die sich direkt als Partner für den Bau und die Instandhaltung von Immobilien anbieten.