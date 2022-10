Quiet Quitting erfolgreich entgegenwirken

Umfrage beschäftigt sich mit dem Thema Teamwork in Firmen In kaum einer Stellenanzeige fehlt heute der Hinweis, wonach der potenzielle neue Kollege "teamfähig" sein sollte. Wer sich seinerseits bei einem neuen Arbeitgeber bewirbt, weist in seinem Anschreiben inzwischen auch fast schon standardmäßig darauf hin, dass er oder sie in jedem…