Geschäftsadresse mieten in Stuttgart: Den Vorteil der Flughafen-Nähe optimal nutzen

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im November an seinem Heimatstandort Frankfurt am Main deutlich mehr Passagiere abgefertigt als im Vorjahr. Wie das MDAX-Unternehmen am Montag mitteilte, wurden im ersten Monat mit Betrieb der Landebahn Nordwest 4,3 Millionen Reisende begrüßt.