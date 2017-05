In früheren Zeiten war es üblich, dass Freizeitparks mit ihren Aufklebern einen bleibenden Eindruck auf den Autos der Parkbesucher hinterlassen haben. Damals wie heute ist der bedruckte Aufkleber noch eine beliebte Form der Werbung. Sie sind beliebt bei Groß und Klein und ein gern gesehenes „Giveaway“. In Form von Paketbeilegern oder Hinweisschildern auf Geschäftsschaufenster sind Aufkleber sehr nützlich. Auf einem Aufkleber findet sich allerlei Platz für z.B. Firmenlogo, Werbebotschaften oder Slogans. Egal wie die Werbebotschaft auch aussehen soll, mit einem Aufkleber kann man sicher sein, dass die Werbung haften bleibt!

Corporate Design

Um ein einheitliches und positives Bild des Unternehmens in der Öffentlichkeit zu erreichen, sollte man unbedingt auf das Corporate Design achten. Unter Corporate Design versteht man das visuelle Erscheinungsbild eines Unternehmens. Den Wiedererkennungswert in der Marktwirtschaft. Dazu gehört aber nicht nur das Logo. Zu einer dauerhaften Wiedererkennung gehört unter anderem der Firmenname, die Firmenfarbe und der Schrifttyp des Firmenauftritts. Ein Werbeslogan oder das Logo sollten sich auf allen Geschäftspapieren, dem Internetauftritt sowie auf sämtlichen Werbemitteln wiederfinden. Visitenkarten, Flyer, Präsentationen und auch Werbeanzeigen gehören dazu. Sogar die Berufskleidung kann in das Corporate Design mit einbezogen werden. Der individuelle Stil des Unternehmens wird mit dem Corporate Design zum Ausdruck gebracht. Das Corporate Design lässt ein Unternehmen nach innen und nach außen als Einheit erscheinen.

13 Grundelemente und Nutzen eines Corporate Designs

Die Aufzeichnung zeigt die wichtigsten Grundelemente und den Nutzen eines Corporate Designs:

Logo des Unternehmens oder der Organisation Firmenfarben Corporate Font (Hausschrift, Schriftart des Unternehmens) Formen und Formate Stilelemente Werbeslogan Corporate-Design-Handbuch (Grundgestaltungselemente des Corporate Designs eines Unternehmens) Klares, eindeutiges Marktprofil Wiedererkennungswert Einheitliches Erscheinungsbild nach außen in allen Medien sowie nach innen Mitarbeiter und Kunden können sich mit dem Unternehmen identifizieren Wirtschaftlicher Nutzen Kosteneinsparung z.B. bei Neuauftrag von z.B. Werbematerialien

Aufkleber drucken lassen

Aufkleber mit dem eigenen Logo können Sie bei Online Druckereien drucken lassen, z.B. bei Viaprinto, einer Online Druckerei für Geschäftskunden, die sich vor allem auf Druckprodukte für Unternehmen spezialisiert. Bei der Gestaltung der Aufkleber gibt es aber einiges zu beachten.

Hierbei spielt beispielsweise das Papier eine große Rolle, denn für einen transparenten Druck braucht man ein anderes Papier. Wo und wofür soll der Aufkleber eingesetzt werden?! Falls Bilder oder Icons gedruckt werden sollen, bedarf es einer besonderen Bildqualität, denn nur so wird der Druck auch scharf. Falls Sie Hilfe bei der Gestaltung brauchen, gibt Ihnen Viaprinto hilfreiche Tipps für einen optimalen Aufkleber Druck.