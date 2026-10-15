EZB erlaubt Unicredit Übernahme der Commerzbank und Anteil über 30 Prozent

Die italienische Großbank Unicredit darf die deutsche Commerzbank übernehmen. Dies habe ihr die Europäische Zentralbank (EZB) erlaubt, teilte die Unicredit am Donnerstag mit. Sie dürfe die Schwelle von 30 Prozent der Kapitalbeteiligung an der Commerzbank überschreiten und ihren Anteil ohne Obergrenze weiter erhöhen.

Unicredit bekommt grünes Licht von EZB

Die Entscheidung stelle einen wichtigen Meilenstein bei der Übernahme der Commerzbank durch Unicredit dar und unterstreiche die positive Bewertung der Transaktion durch die EZB sowie das Vertrauen in die soliden Fundamentaldaten und die starke Position von Unicredit innerhalb des europäischen Bankensektors, erklärte die italienische Großbank.

Die verbleibenden aufsichtsrechtlichen Verfahren und Auflagen zum Abschluss des Angebots für die Commerzbank sollen voraussichtlich gegen Jahresende abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt will Unicredit über rund 50 Prozent der Stimmrechte an der Commerzbank verfügen und die Kontrolle über die Bank übernehmen können.

Foto: Commerzbank (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur