TAP Air Portugal (Archiv)
TAP Air Portugal (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Lufthansa gewinnt Bieterrennen um TAP-Beteiligung

dts NachrichtenagenturLetztes Update 14. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Lufthansa hat sich im Bieterrennen um eine Beteiligung an der portugiesischen Fluggesellschaft TAP durchgesetzt. Das teilte der portugiesische Premierminister Luis Montenegro am Mittwoch mit. Der deutsche Luftfahrtkonzern erwirbt demnach 44,9 Prozent der Anteile von der portugiesischen Regierung für insgesamt 1,2 Milliarden Euro.

Die Entscheidung fiel nach einem Bieterwettbewerb zwischen Lufthansa und Air France-KLM, bei dem die deutsche Airline laut Montenegro mit einem um 16 Prozent höheren Angebot als der Konkurrent überzeugte. TAP war während der Covid-19-Pandemie verstaatlicht worden, als viele Fluggesellschaften staatliche Unterstützung erhielten. TAP dürfte künftig eine wichtige Rolle im Streckennetz der Lufthansa-Gruppe spielen, insbesondere mit Verbindungen nach Brasilien ab dem Drehkreuz in Lissabon.

Der Deal muss noch von den Regulierungs- und Wettbewerbsbehörden genehmigt werden. Ein Abschluss wird dem Vernehmen nach nicht vor 2028 erwartet.

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