„Familienauto neu definiert. Der neue Renault Scénic” lautet der Claim des Werbespots für die neue Generation des Kompaktvans. Die Kampagne geht ab 10. Oktober auf allen großen Fernsehkanälen auf Sendung. Der knackige 20-Sekünder zeigt, wie eine junge Mutter ihren Sohn mit der E-Gitarre aus den Federn holt, ihn in die Stadt chauffiert und dort den Scénic per Easy-Park-Assistent elegant in eine Parklücke einfädeln lässt, während sie mit dem Filius kräftig abrockt. „Familien haben sich verändert, Familienautos jetzt auch”, so der Spot, der zur Premiere am 15. Oktober einlädt.

Der kurze Streifen setzt den unkonventionellen und aufregenden Charakter des Newcomers mit einem Augenzwinkern in Szene. Mit der Neuauflage des Scénic setzt Renault sowohl auf praktische Vorzüge als auch auf Emotionen. Das athletische Design mit serienmäßigen EFFICIENCY WHEELS 20’’ macht die neue Generation des Kompaktvans schon optisch zur Ausnahmeerscheinung in ihrer Klasse. Zusätzlich hat der Scénic eine Fülle von Innovationen an Bord, die das Fahren komfortabler und sicher machen. Dazu gehören das Renault MULTI-SENSE System zur Personalisierung von Innenraumambiente und Fahrerlebnis, der Notbremsassistent mit Fußgängererkennung und der Easy-Park-Assistent, dem die Protagonistin des Werbespots das Einparken überlässt, während sie sich mit ihrem Sohn der Rock-Performance aus dem BOSE® Soundsystem widmet.

Parallel zum aufmerksamkeitsstarken TV-Spot startet eine Print- und Rundfunkkampagne, die die attraktive Null-Prozent-Finanzierung zum Marktstart und die serienmäßige Fünf-Jahres-Garantie1 für den neuen Scénic in den Vordergrund rückt.

Produziert wurde die Kampagne von Publicis Worldwide, Paris. Die deutsche Adaption erfolgte durch Publicis Pixelpark Hamburg, die Mediaplanung von OMD Düsseldorf.

Quelle: Renault Presse-Service