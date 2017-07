Fotobücher sind die Fotoalben der Neuzeit – sie sind durch die digitale Fotografie für jedermann möglich geworden. Ein Fotobuch erstellen kann jeder, der einen Computer zur Verfügung hat und die entsprechenden Bilder in digitaler, guter Qualität vorlegen kann.

Fotobuch online bestellen

Ein Fotobuch online bestellen lässt sich über verschiedene Seiten im Netz, die dazu Hilfestellung geben. So zum Beispiel das Layout für die Seiten, die Gesamtgestaltung, die Schriftmöglichkeiten und das Einfügen der Bilder.

Das Fotobuch wird somit vom Kunden digital erstellt und kann beliebig oft überprüft und verändert werden, ehe es als Auftrag via Internet dem Unternehmen überstellt wird. Nach dem Druck wird es per Post ausgeliefert – ein Service, der meist nur wenige Tage in Anspruch nimmt.

Das ideale Geschenk

Ein Fotobuch ist ein sehr individuelles und deshalb beliebtes Geschenk, da es niemand zweifach in gleicher Ausführung geschenkt bekommt. Es kann als Erinnerung an einen Urlaub oder einen besonders schönen Tag angelegt sein, aber auch in etwas ausführlicherer Weise die Fotos einer Kindheit oder einer Ehezeit beinhalten. Mit den passenden Texten versehen ist es eine Botschaft für einen lieben Menschen, die immer und überall gern gesehen ist.

Das Fotobuch kann der Beschenkte Freunden und Familie zeigen – die gute Qualität von Buch und Seiten erlauben ein vielfaches Blättern und Benutzen. Der große Vorteil: es können keine Bilder herausfallen. Sollte das Buch doch Schäden erleiden oder soll noch jemand anderen verschenkt werden, kann das Fotobuch dank der mitgelieferten Foto-CD jederzeit erneut in Druck gehen. Viele nutzen dies, um das Fotobuch außer zum Verschenken auch für sich selbst anfertigen zu lassen.

Farben und Formen

Die meisten Vorlagen für ein solches Fotobuch ermöglichen gestalterischen Spielraum. Die Fotos können nicht nur in Größe und Helligkeit etc. angepasst werden, sondern auch in beliebige Rahmen und Formen „gesteckt“, mit Fotoeffekten versehen oder in auch in der Farbe verändert werden. So lassen sich einfach und schnell digital farbige Fotos in Schwarz-Weiß-Aufnahmen verwandeln, Grüße und Bemerkungen, Glückwünsche und vieles mehr in Textform hinzufügen und die gesamte Gestaltung bearbeiten. Sowohl eine bestimmte farbige Aufmachung oder auch ein Stil lassen sich künstlerisch umsetzen innerhalb der vorgegebenen Möglichkeiten. Dazu ist das Fotobuch in verschiedenen Größen und Formaten erhältlich und kann mit mehr oder weniger Seiten ausgestattet werden, als dies vorgesehen ist.

Fazit:

Ein solches Fotobuch ist einfach und mit geringem technischen Aufwand zu erstellen und anschließend online bestellbar. So entstehen wunderbare Erinnerungen mit Kommentaren ähnlich einem Fotoalbum, das sowohl zum Verschenken als auch für sich selbst ein Highlight ist.