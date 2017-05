Mit der Aufnahme von Adobe Systems in ihr Portfolio bietet die TWT Digital Group ihren Kunden eine weitere wichtige strategische Partnerschaft. Mit den Lösungen der Adobe Suite entwickelt die Full Service-Internetagentur konsistente und personalisierte Digitalerlebnisse für namhafte Kunden über alle relevanten Kanäle.

Die TWT Interactive baut ihr Leistungsportfolio weiter aus und hat mit dem Marktführer im Web Content Management Adobe eine weitere Lösung zur Gestaltung zusammenhängender User Experiences im Repertoire.

Die Software bietet die Möglichkeit digitale Erlebnisse an zentraler Stelle zu erstellen und zu verwalten. Durch die Verbindung aller digitalen Erlebnisse über alle Touchpoints hinweg, erhält der Kunde das konsistente Markenerlebnis, das er sich wünscht.

“Durchgängige Erlebnisse für den Kunden zu schaffen ist das übergeordnete Ziel erfolgreicher Marketingstrategien. Das Tool ermöglicht es Redakteuren Inhalte einfach bereitzustellen und Kampagnen zu optimieren und den Content auf jedem Kanal auf dem neuesten Stand zu bringen. Besonders freuen wir uns, mit dem Leader in Gartner’s 2017 Magic Quadrant for Digital Marketing Hubs zusammenzuarbeiten”, sagt Hans J. Even, Geschäftsführer der TWT Interactive GmbH.

Personalisierte Inhalte stärken Kundenbindung

Im Bereich Analytics arbeitet TWT in Zukunft auch mit dem Angebot von Adobe. Die umfangreiche Datenanalyse ermöglicht Unternehmen einen Rundum Blick auf die Wünsche und das Nutzungsverhalten ihrer Kunden. Das Tool bietet umfangreiche Analyse- und Targetingfunktionen, wodurch Kampagnen kontrolliert und immer wieder den Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden können.

Digitale Inhalte mit Experience Manager erstellen und verwalten

Der Adobe Experience Manager ist eine Content Management-Lösung, mit der Websites, Apps und Formulare erstellt werden können. Zusätzlich gestaltet sich die Verwaltung von Marketing-Inhalten einfach und zeitsparend. Inhalte werden zentral an einem Ort gesammelt, jedoch über unterschiedliche Plattformen hinaus gestreut. Das Kampagnen Management wird von zentraler Stelle aus gesteuert und kann auf allen digitalen Kanälen ausgespielt werden. Responsiv und relevant können individuelle Kundenerlebnisse geschaffen werden.

Bilder, Videos und andere Assets können mit minimalem Aufwand zentral gepflegt werden.

Vorhandene Daten liefern die Grundlage, um persönliche Touchpoints für Kunden zu entwickeln. Die Lösung bietet Content Management für Websites, Apps, Formulare und Verwaltung. IT-Anforderungen werden dabei stets beachtet.

Mit TWT und dem Lösungs-Set der Adobe Marketing Cloud – Adobe Experience Manager, Adobe Target, Adobe Analytics, Adobe Campaign und Adobe Social – können Marketer den Erfolg ihrer digitalen Inhalte laufend messen, personalisieren und optimieren. So erreichen Marketer die richtigen Kunden, zur richtigen Zeit in den richtigen Kanälen.

Denn heterogene Zielgruppen benötigen personalisierten Content über jegliche Touchpoints hinweg. Ausgefeilte, personalisierte Inhalte stärken die Kundenbindung und stellen das erfolgreiche, digitale Marketing der Zukunft dar.

Verantwortliche Marketer werden unterstützt, den digitalen Wandel zu beschleunigen und erfolgreich zu steuern.

Quelle: TWT Digital Group