Wie eine neu veröffentlichte Studie zeigt, besitzt knapp ein Viertel der kleinen und mittelständischen Unternehmen noch keine eigene Homepage. Außerdem gibt es einen klaren Trend weg von Agenturen in Richtung Homepage-Baukästen.

Das Berliner Startup 7leads hat eine Studie in Auftrag gegeben, die der Frage nachging, wie sich kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) aus Deutschland im Internet präsentieren – mit überraschenden Ergebnissen. Knapp ein Viertel aller Befragten gaben an, noch keine Homepage zu besitzen – und das obwohl sich 93 Prozent der zunehmenden Bedeutung von Webseiten bewusst sind. Als zentralen Vorteil sehen KMU die Vorzüge in der Neukundengewinnung. Knapp 60 Prozent der Befragten aktualisieren ihre Seite mindestens einmal pro Woche. Generell zeigt der Trend deutlich in Richtung Homepage-Baukasten: Etwa 71 Prozent der KMU trauen sich zu, ihren Internetauftritt eigenständig mit einem Homepage-Baukasten zu erstellen. Nur neun Prozent sind der Meinung, dass Freelancer und Internetagenturen bessere Ergebnisse liefern als Homepage-Baukästen. Für die Studie wurden 196 KMU von Promio.net befragt. Eine Zusammenfassung der Studie inkl. Downloadlink der gesamten Studie steht unter https://r.homepage-ratgeber.de/studie zur Verfügung.

Bis zu 20.000 Euro für eine Homepage

Die Kosten für die Erstellung des Internetauftritts schwanken stark: Von kostenlosen Homepage-Baukästen bis hin zu 20.000 Euro für die Umsetzung durch eine Webagentur. Im Durchschnitt geben KMU 3.355 Euro für die Website-Erstellung aus, hinzu kommen 96 Euro für die monatliche Pflege und den Betrieb der Website.

In Eigenregie oder vom Experten: Zufriedenheit hängt nicht von den Kosten ab

Günstiger und schneller zum gleichen Ergebnis: Nur neun Prozent der Befragten stimmen zu, dass ein Experte die Webseite professioneller gestaltet als es mit einem Homepage-Baukasten in Eigenregie möglich ist. Außerdem hat die Studie untersucht, ob die Zufriedenheit mit der eigenen Homepage von den Kosten für die Erstellung abhängt – das ist aber nicht der Fall. Wer also mehr Geld für seine Website ausgibt, ist nicht automatisch zufriedener mit dem Ergebnis. Mit einem Homepage-Baukasten sparen Unternehmer nicht nur hohe Einmalkosten, sondern auch bis zu 1.056 Euro im Jahr. Dieser Durchschnittswert wurde auf Basis der Umfrageergebnisse und den monatlichen Kosten eines sehr guten Homepage-Baukastens errechnet.

Quelle: Startup Communication e.K.