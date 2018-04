Zwar boomt das Geschäft mit den Neuwagen, doch gibt es immer mehr Fahrzeughalter, die sich einen Jugendtraum erfüllen wollen und das Auto aus vergangenen Tagen zulegen wollen. Dabei gibt es auch heute noch eine Vielzahl von Autos, die über 30 Jahre alt sind und absolut alltagstauglich sind.

Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür auf ein altes Auto zu setzen. Dies belegen auch aktuelle Zahlen des Verbandes der Automobilindustrie. Denn schon im Jahr 2016 wurden mit knapp 350.000 angemeldeten PKWs mit einem H-Kennzeichen mehr als 10 Prozent mehr Oldtimer angemeldet als noch im Jahr zuvor. Die Zahlen steigen weiter, so dass der Wunsch nach alten Autos immer weiterwächst. Der Markt für Oldtimer ist dementsprechend groß und vielschichtig.

Vielen Oldtimer-Liebhabern fällt es deshalb schwer die richtige Auswahl bei einem Oldtimer zu treffen. Denn in erster Linie ist der Kauf eines Oldtimers auch immer eine Vertrauenssache. Anders, als bei Neuwagen in frisch geputzten Verkaufsräumen, haben Oldtimer eine lange Historie hinter sich. Technik und Karosse wurden in Mitleidenschaft gezogen und oftmals gab es auch schon die ein oder andere größere Reparatur. Demnach sollte man beim Oldtimer-Kauf ein gutes Auge haben, um noch lange Zeit Spaß an einem alten Auto zu haben. Aus diesem Grund haben wir Ihnen drei Tipps zusammengestellt, die Ihnen bei der Suche nach einem geeigneten Oldtimer unter die Arme greifen.

Tipp 1: Oldtimer im Internet finden

Vor allem im Internet stößt man auf eine große Auswahl an Oldtimer. Das Angebot scheint hier grenzenlos zu sein. Doch handelt es sich nicht bei allen Angeboten, um echte Schätze mit denen sich ein Jugendtraum erfüllen lässt. Deshalb sollte man die Plattform von Classic Trader besuchen, um einen Oldtimer zu kaufen. Hier findet man eine detaillierte Beschreibung sämtlicher Fahrzeuge. Zudem wird es möglich durch Motor-, Getriebe und Fahrgestellnummern, sowie Herstellerfarbbezeichnungen eine bessere Auswahl zu treffen. Gepaart mit einigen Fotos lässt sich das ein oder andere Angebot für einen Oldtimer entdecken, welches auch noch im Alltag jede Menge Charme und Spaß versprüht.

Tipp 2: Oldtimer als Wertanlage kaufen

Nicht nur Privatpersonen kaufen in diesen Tagen Oldtimer. Immer mehr Händler halten die Augen nach günstigen Oldtimermodellen auf, um später damit Profit zu machen. Denn die Preise für sehr gefragte Oldtimermodelle steigen von Jahr zu Jahr, so dass sich Oldtimer mittlerweile als sehr lukrative Wertanlage lohnen können.

Tipp 3: Oldtimer-Clubs sind eine gute Anlaufstelle

Wer wenig technisches Verständnis für einen Oldtimer mitbringt, sollte sich nicht scheuen einen Oldtimer-Club in der Nähe anzusteuern. Hier lassen sich sehr nützliche Informationen über ein gewünschtes Oldtimermodell sammeln. Dies gibt Autoliebhabern eine zusätzliche Sicherheit beim Oldtimer-Kauf.