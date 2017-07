Spiele waren seit jeher ein fester Bestandteil des menschlichen Lebens. Selbst unser Leben wird oft mit einem Spiel verglichen – und nicht ganz grundlos, das muss man schon zugeben. Moderne Welt, die voll von technischen Fortschritten ist, hat für jeden ein Spiel. Wollen Sie ein neues PC-Spiel? Bitte schön! Langweilen Sie sich und suchen neues Spielcasino zum Spielen? Kein Problem! Finden Sie Ihre alte Spielkonsole nicht mehr gut genug? Kein Bange, denn Nintendo hat schon wieder etwas Revolutionäres geschaffen – Nintendo Switch.

Flexibel ist mein zweiter Name

Was diese Spielkonsole definitiv beschreiben kann, ist das Wort – Flexibilität. Denn zum ersten Mal ist es den Entwicklern wirklich gelungen, mit so einer Konsole vorzukommen, die sich tatsächlich an Ihre Wünsche und Umstände anpassen kann. Solche Freiheit und Flexibilität wird vor allem dadurch erreicht, dass es drei Spielmodi gibt:

TV-Modus

Tisch-Modus

Handheld-Modus

Außerdem hat die Konsole die sogenannte Joy-Con – auf jeder Seite gibt es einen Controller. Die beiden Controller kann man zusammen oder auch getrennt verwenden. Dazu kommt noch, dass die Joy-Con mit einer Infrarot-Bewegungskamera ausgestattet ist, was natürlich unglaubliche neue Möglichkeiten beim Spielen eröffnet.

Zusammen macht es immer mehr Spaß

Mehrspieler-Partien werden mit Nintendo Switch so unterhaltsam, wie noch nie zuvor, denn man kann bis zu 8 Konsolen miteinander verbinden und zusammen spielen. So ist die Konkurrenz höher, das bringt aber auch viel mehr Vergnügen, als allein oder zu zweit Knöpfe zu drücken. Der gemeinsame Zeitvertrieb beim Spielen ist etwas, was man unbedingt erleben muss – sei es eine Konsole oder ein Casino, angenommen dieses Casino macht Spaß und bringt Freude. Spiele sind ja eine soziale Erscheinung.

Spiele für die neue Konsole

Zusammen mit der Spielkonsole wurden auch Nintendo-Switch-Spiele veröffentlicht. Wenn man sich deren Genres ansieht, dann wird man durch eine echte Vielfalt beeindruckt. So gibt es Rollenspiele, Actionspiele, Rennspiele, Partyspiele, sowie Musikspiele und Aufbaustrategien. Leider sind sie im Einzelhandel kaum zu finden, nur 1-2 Switch, Just Dance 2017, Skylanders Imaginators, Super Bomberman R und The Legend of Zeida sind im Einzelhandel erhältlich. Aber fast alle Spiele können im Nintendo E-Shop gekauft werden – also keine Angst, ohne Spiele bleibt man nicht.

Welche Reaktion bekam Nintendo Switch?

Das Gerät genießt eine weltweite Beliebtheit, denn nach 16 Wochen wurden in Japan schon 1 Mio. Konsolen verkauft. Leider gab es auch diesmal ein paar technische Probleme mit der Spielkonsole. Manche Spieler meldeten bereits unerwartete Systemabstürze und Pixelfehler.

Entwicklung darf nie an einem Platz bleiben

Und eben deshalb wird Nintendo Switch mit jedem Tag immer weiter vervollständigt. Jetzt können Sie bereits Bilder in sozialen Netzwerken teilen, sowie Nachrichte bekommen, wenn Ihre Freunde online gehen. Außerdem gibt es in der News-App mehrere Kanäle, die man abonnieren kann. Für alle, die ihre Konsole schon wieder nicht finden können, ist die nächste Neuerung von besonderer Bedeutung: Controller habe die Vibrationsfunktion, dank der sie sich viel einfacher finden lassen.