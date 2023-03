Sicherheit im Betrieb als Stütze einer gesunden Wirtschaft

Eine Wirtschaft kann ohne klare Regeln nicht funktionieren. Sowohl die heimische Wirtschaft wie auch die Regularien sind zu einer Einheit verschweißt, aus der die Kraft für Wohlstand und Sicherheit der Bevölkerung herauswächst. Aus diesem Grund muss eine gesunde Wirtschaft auch über Regeln verfügen, die nach außen hin stabil wirken. Gerade in herstellenden Betrieben vertraut der Betrieb demnach auf diese Regeln, die einen gesunden Prozess verantworten können. Ein gutes Beispiel dessen bildet etwa die Druckindustrie. Selbst im Online-Zeitalter vertraut die Wirtschaft noch immer auf die gute alte Tageszeitung. Obwohl natürlich die Konsumenten Ihren Wissensdunst durch Medien im Internet konsumieren, ist die Nachfrage nach Zeitungen auf Papier ungebrochen groß. Wenn man heute in einem klassischen Kaffeehaus sitzt, lässt sich die hohe Nachfrage immer noch sehr gut bezeugen. An den Seitenständern hängen die guten, alten Zeitungen wo sich der Gast eigenhändig bedienen kann.

Für mehr Sicherheit im Betrieb – die Aufgaben des Presseeinrichters

Im Betrieb werden die Zeitungen aus Papier täglich hergestellt. Verantwortlich dafür sind vor allem die Druckerpressen aus denen bereits früh morgendlich die Zeitungen hergestellt werden. Wenige Stunden später findet man diese dann in den Kiosken der Stadt und werden zum Verkauf angeboten. Damit auch sicherheitstechnisch alles im Betrieb funktionieren kann, muss bei den Werkzeugen ein gut ausgebildetes Personal vorhanden sein. Gerade der Presseeinrichter nimmt in diesem Zusammenhang eine wichtige Stellung ein und kann durch seine Expertise viel dazu beitragen, dass sowohl Betriebe wie auch Konsumenten mit allem Wichtigen versorgt werden können. Im Rahmen der Presseeinrichter Ausbildung werden die Studierenden auf die Aufgaben des Presseeinrichters geschult und ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Bei der Einrichtung von Pressen ist nämlich der Sicherheitsaspekt sehr wichtig und auch durch gesetzliche Bestimmungen begleitet worden.

Die Ausbildung zum Presseeinrichter

Oft kommt es zum Beispiel zu einem Wechsel von Werkzeugen, wobei hier die auszubildende Person auf die Einrichtetätigkeit vorbereitet werden muss. Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen sind hier einzuhalten, weshalb man natürlich immer auf eine gut ausgebildete Fachkraft und die Serviceleistung vertrauen muss. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt daher auch auf der Vermeidung von Unfällen an der Presse und den damit zusammenhängenden Problemstellungen. Vor allem die richtige Organisation im Betrieb gehört zu den wesentlichen Schwerpunkten im Rahmen der Ausbildung zum Presseeinrichter.