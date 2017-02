Nach den Niederlagen in München und Dortmund hat RB Leipzig aktuell vier Punkte Rückstand auf die Bayern. Können die Leipziger nochmals in den Titelkampf eingreifen oder steuert der Rekordmeister seinem fünften Titel in Folge entgegen? Geht es nach den Buchmachern ist die Sache klar. Mit einem Tipp auf die Bayern lässt sich kein Geld mehr verdienen. Eine Wette auf RB Leipzig kann sich bei zum Beispiel bei Wettanbietern wie Betser dagegen durchaus lohnen, zumal die Bayern derzeit alles andere als souverän auftreten.

Tabellenführer lässt Souveränität vermissen

Was die Ergebnisse betrifft, spielen die Bayern bisher eine durchaus solide Saison. Ganz ohne Schwierigkeiten verläuft die erste Spielzeit unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti jedoch nicht. Einige uninspirierte Auftritte gegen Köln, Frankfurt oder Hoffenheim führten zu überraschenden Punktverlusten, welche zeitweise die Tabellenführung kosteten. Dazu kam noch die Niederlage gegen den Erzrivalen aus Dortmund. Insgesamt wirken die Münchener längst nicht so dominant wie noch im Vorjahr unter Pep Guardiola.

Für Probleme könnte der relativ kleine Kader sorgen. Jerome Boateng leistet sich einige Wackler in der Innenverteidigung und fällt noch länger verletzt aus. Xabi Alonso ist das Alter anzumerken und auch Franck Ribéry sowie Arjen Robben haben immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Douglas Costa zeigte zuletzt zwar aufsteigende Form, an die Leistungen der Vorsaison kann er jedoch nicht anknüpfen. Größtes Sorgenkind ist nach wie vor Thomas Müller, der immer häufiger auf der Bank Platz machen muss. Neuzugang Renato Sanchez konnte die hohen Erwartungen bisher ebenfalls noch nicht erfüllen.

RB Leipzig in Lauerstellung

Wer mit einem Einbruch der Leipziger gerechnet hat, wird bisher eines besseren belehrt. Zwar gab es zuletzt eine 0:1 Niederlage in Dortmund, insgesamt zeigt sich das Team jedoch weiterhin stabil. Das Team von Coach Ralph Hasenhüttl hat den Vorteil, dass es sich komplett auf die Bundesliga konzentrieren kann. Dagegen sind die Bayern mit ihrem kleinen Kader noch den Belastungen von Pokal und Champions League ausgesetzt. Was dies bewirken kann, zeigte vergangene Saison Leicester City in der Premier League.

Der Vorsprung auf Platz 3 beträgt aktuell sieben Punkte. Gegenüber dem sechstplatzierten Hertha BSC liegt man 9 Zähler vorn. Die Chancen im nächsten Jahr international zu spielen sind somit sehr groß. So können die Leipziger ihren Blick mit großem Selbstvertrauen nach vorne richten. Zumal die Bayern am vorletzten Spieltag noch im Zentralstadion antreten müssen. Sollte sich die Leipziger bis zu diesem Zeitpunkt in Schlagdistanz zu den Münchenern halten können ist ihnen der große Wurf durchaus zuzutrauen.

Großer Abstand zum Rest

Teams wie Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin oder 1899 Hoffenheim spielen für ihre Verhältnisse ebenfalls eine sehr gute Saison. Aufgrund des großen Rückstands werden sie jedoch kaum noch in den Titelkampf eingreifen können. Gleiches gilt auch für Borussia Dortmund, die vor der Spielzeit als härtester Konkurrent gehandelt wurden. Für den BVB geht es in der Rückrunde nur noch um die direkte Qualifikation zur Champions League. Etablierte Vereine wie Schalke 04, Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach bleiben weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Insofern können in diesem Jahr nur die Leipziger für Spannung im Titelkampf sorgen.