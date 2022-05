Immobilien Nordzypern: Ans Mittelmeer auswandern

Die Republik Nordzypern liegt im Mittelmeer und zieht mit ihren malerischen Küstenstädten immer mehr deutsche Urlauber an. Da viele mehr als nur einmal die Sonne auf der Insel genießen wollen, sind Immobilien auf Nordzypern zu gefragten Feriendomizilen geworden. Doch wie kann man auf Nordzypern eine Wohnung kaufen?

Immobilien Nordzypern: Ferienwohnung nutzen oder vermieten

Zypern ist eine beliebte Destination für Urlauber und Auswanderer. Immobilien Nordzypern – das sind traumhafte Häuser und Wohnungen im mediterranen Klima mit vielen Sonnenstunden. Wer auf Nordzypern eine Wohnung kaufen möchte, kann sie auf verschiedene Arten nutzen. Entweder verbringt man in der Immobilie selbst den wohlverdienten Urlaub, wandert dauerhaft nach Nordzypern aus oder vermietet den Wohnraum. So wird die Immobilie zur Kapitalanlage. Diese Nutzungsarten lassen sich auch kombinieren. Beispielsweise können Immobilienbesitzer ihr Haus einige Monate vermieten und den Rest des Jahres selbst im sonnigen Süden verbringen. Oder man vermietet die Ferienwohnung ganzjährig und nutzt sie im Rentenalter für sich selbst. Für welche Variante man sich schlussendlich entscheidet, hängt von den individuellen Bedürfnissen ab.

Immobilien finden

Um eine geeignete Immobilie zu finden, sollte man sich direkt auf Nordzypern an Immobilienmakler wenden. Denn ortsansässige Makler kennen den Markt und die Preislage besonders gut. Einige Immobilien-Unternehmen suchen zunächst mehrere interessante Objekte für ihre Kunden. Die fliegen dann auf die Insel und besichtigen auf nur einer Reise verschiedene Immobilienangebote. Diese Organisation spart den Suchenden Zeit und Geld. Denn wer auf eigene Faust nach einer passenden Immobilie auf Nordzypern sucht, wird öfters hin und herfliegen müssen. Zudem gibt es auf Nordzypern Immobilienmakler, die selbst aus Deutschland kommen und ihre Klienten auf dem gesamten Weg zur eigenen Immobilie auf der Mittelmeerinsel begleiten. Dazu gehört nicht nur die Besichtigung von Objekten, sondern auch das Wissen um die rechtlichen Bedingungen zum Kauf einer Wohnung auf Nordzypern. Wer ortskundige Immobilienmakler engagiert, wird bei juristischen Fragen nicht allein gelassen und bis zur Unterzeichnung des Kaufvertrags begleitet.

In Nordzypern Haus kaufen: Unterstützung vor Ort

Wer eine Immobilie im Norden Zyperns erwirbt, ist meist nicht das ganze Jahr über auf der Insel. In diesem Fall ist es ratsam, eine Hausverwaltung zu engagieren. Diese kümmert sich um diverse Probleme im Haushalt. Geht etwas kaputt, muss man also nicht selbst in den Flieger steigen, da die Angelegenheit von der Verwaltung geregelt wird. Diese Dienstleistung ist sowohl bei Eigennutzung als auch bei Vermietung sinnvoll. Denn gerade für Mieter ist es wichtig, dass Haushaltsprobleme schnell behoben werden. Auch bei der Eigennutzung ist es hilfreich, wenn sich die Hausverwaltung um Reparaturen, Müllentsorgung und Reinigung kümmert.

Warum nach Nordzypern auswandern?

Nordzypern ist aus vielen Gründen ein bekanntes Ziel für Auswanderer. Das liegt vor allem am warmen Klima, den vielen Sonnenstunden, der großartigen Landschaft und traumhaften Stränden. Zudem sind Immobilien auf Nordzypern in eine gut ausgebaute Infrastruktur eingebunden. Schnellstraßen verbinden die lebhaften Städte und bieten einfachen Zugang zu Schulen, Universität und Krankenhäusern. Daher wuchs die Bevölkerung der Insel in den letzten Jahren stark an und auch für die kommenden Jahre wird ein Zuwachs der Inselbewohner erwartet, u. a. aufgrund der dort ansässigen Auswanderer. Außerdem liegen Immobilien auf Nordzypern in unmittelbarer Nähe zypriotischer Restaurants, die für ihre mediterrane Küche bekannt sind. Neben Strandurlaub und Sightseeing bietet sich Nordzypern auch für Angel- und Wanderausflüge an. Kein Wunder also, dass viele Deutsche auswandern wollen.

Fazit

Immobilien auf Nordzypern können entweder als Eigenheim oder als Kapitalanlage genutzt werden. Wer ein Haus kaufen möchte, sollte sich mit dortigen Immobilienmaklern in Verbindung setzen. Diese begleiten Interessierte von der Besichtigung bis zum Kaufvertrag. Will man auf Nordzypern eine Wohnung kaufen, sollte man zudem eine Hausverwaltung mit der Lösung von Haushaltsproblemen betrauen.