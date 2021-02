Fulfillment für Online Shops – WOW! Internet Service GmbH

Anzeige

Sie entwickeln die innovativen, spannenden Produkte, die Sie verkaufen wollen? Sie haben nur Ihre eigenen Waren im Kopf und möchten sich weder um die Details wie Versand oder Lagerung kümmern? Dann sind Sie bei WOW! Internet Servic GmbH genau richtig. Das Fulfillment Unternehmen kann Ihnen alle Dienstleistungen, die nach dem Abschluss eines Vertrags und der Erfüllung der sonstigen Vertragspflichten bis zur Belieferung des Kunden entstehen, abnehmen. Marketing – auch das ist für die WOW Internet Service GmbH kein Problem. Sie wollen wissen, wie? Hier erfahren Sie mehr über die Geschäftsfelder.

Wer ist WOW! Internet Service Gmbh?

Die WOW Internet Service GmbH mit ihrem Firmensitz im nordrhein-westfälischem Kerben bietet Ihnen das “Rundum-Sorglos-Paket” an, wenn es um die Konfektionierung und Bestellabwicklung von Waren, dem Support Ihrer Kunden, einem gezielten Online-Marketing, der Lagerhaltung oder auch dem Retourenmanagement geht. Mitten im rheinischen Braunkohlerevier und in der Kölner Bucht, nur wenige Kilometer westlich von Köln gelegen, ist das Unternehmen perfekt an die Drehkreuze der Luftfahrt, des Schienentransports und der innereuropäischen Transportwege angebunden. Die renommierten Kunden wissen aber nicht nur die verkehrsgünstige Lage der WOW Internet Service GmbH zu schätzen. Auch das geschulte Personal unterstützt die Kunden in vielen Bereichen, damit diese sich nur noch auf das Wichtigste konzentrieren müssen – der Herstellung ihrer Waren.

Im folgenden finden Sie die Dienstleistungen des Unternehmens:

Online-Marketing

Nicht in jedem von uns steckt ein Marketer – im Gegenteil, um Ihre Produkte optimal zu vermarkten, die richtigen Zielgruppen anzusprechen und die geeigneten Vertriebspartner und Kanäle zu finden, bedarf es viel Wissen und Erfahrung. Gemeinsam mit Experten findet WOW! Internet Servic GmbH die geeignete Vertriebsstrategie, die richtige Produktplatzierung in den Medien und führt Sie so zum Erfolg und steigert Ihre Verkaufszahlen. Daneben kann das Unternehmen, beispielsweise, regelmäßige Blogbeiträge verfassen, gezielte SEO-optimierte Onlinekampagnen erstellen oder Produkttests erstellen, so dass Ihre Produkte regelmäßig in den Medien erscheinen und das Google-Ranking erhöht wird.

Kundensupport

Kunden stellen Ihnen regelmäßig Fragen oder brauchen Ihre Hilfe? Die persönliche Kundenansprache ist von immenser Bedeutung in unserer heutigen Zeit. Sicher sind auch Sie es leid, ständig mit einer Automatenstimme zu sprechen oder von einem Bot betreut zu werden. Auch hier kann das Fulfillment Unternehmen Sie unterstützen und die Bearbeitung Ihrer Kundenanfragen übernehmen. Entsprechend Ihres Briefings werden alle Kundenrückmeldungen bearbeiten. In regelmäßigen Feedback-Gesprächen werden Sie über die Anzahl und Art der Rückfragen informieren und Ihnen Rückmeldungen über die Kundenzufriedenheit gegeben. Auch hier stimmt sich WOW! Internet Service GmbH natürlich eng mit Ihnen ab, um einen optimalen Kunden-Support, entsprechend Ihrer Wünsche, zu gewährleisten.

Fulfillment Service

Zu den Dienstleistungen gehört nicht nur die sachgemäße Lagerung Ihrer Waren, sondern auch die Bestellannahme und die Abwicklung des Bestellversands. Die Experten der WOW Internet Service GmbH helfen Ihnen bei der optimalen Bearbeitung der Bestellungen, der passenden Konfektionierung und dem zügigen Versand der Waren. Dabei spielen eine qualitativ hochwertige Verpackung Ihrer Ware einen ebenso große Rolle wie die zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Bestellungen und die Kommunikation des Bestellstatus an den Kunden.

Lagerhaltung

Lagerhaltung kostet Geld – das ist jedem Kaufmann hinlänglich bekannt. Sparen Sie sich Ihre Lagerkosten indem Sie Ihre Produkte kostengünstig in den WOW! Internet Service GmbH Lagerhallen unterbringen. Das spart Ihnen nicht nur Geld, sondern hilft auch beim schnellen Versand der Bestellungen – ein Vorteil, den viele Kunden schätzen.

Retouren Management

Die bestellte Ware wird zurückgeschickt? Auch das ist für die WOW Internet Service GmbH kein Problem. Das Unternehmen plant, steuert und kontrollieret das Retoruenmanagement für Sie. Das Ziel ist natürlich, Retouren zu vermeiden – leider gelingt das nicht immer. Kommt doch bestellte Ware zurück, wird diese überprüft, wie diese gegebenenfalls wieder in den Warenkreislauf eingeführt werden kann – strikt nach Ihren Vorgaben und unter Einhaltung aller gesetzlicher Bestimmungen.

Was bedeutet eigentlich Fulfillment?

Fulfillment – das beschreibt die Gesamtheit aller Aktivitäten, die die nach dem Abschluss eines Vertrags der Belieferung des Kunden und der Erfüllung der sonstigen Vertragspflichten dienen. Das ist die trockene, wissensschaftliche Definition. Was verbirgt sich im Einzelnen dahinter? Es geht hier um folgende Aktivitäten:

Bestellannahme

Lagerhaltung

Kommissionierung

Verpackung

Versand

Außerdem können durch ein Fulfillment Center, wie es die WOW Internet Service GmbH anbietet, noch zusätzliche Leistungen wie:

Routourenmanagement

Kundenbetreuung

verkaufsfördernde Maßnahmen

übernommen werden.

Was macht WOW Internet Service GmbH besonders?

Die WOW Internet Service GmbH ist ein dynamisches Team, das mit Engagement und viel Liebe zum Online-Handel sich den Herausforderungen des E-Commerce stellt und für Sie die passenden Lösungen sucht. So können Sie sich in Ruhe auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, während die Experten sich um Marketing, Kunden-Support und Logistik kümmern. Zudem ist das Unternehmen ein professioneller Partner, wenn es um verkaufsfördernde Maßnahmen geht und wird Ihnen helfen können, Ihre Kundenbewertungen und Rankings zu verbessern. Nehmen Sie einfach Kontakt auf – WOW! Internet Service GmbH wird das passende Geschäftsmodell finden, um Ihren Geschäftserfolg zu steigern. Alle Kontaktdaten finden Sie auf deren Webseite: https://wowinternet.de/