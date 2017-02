Im heutigen, temporeichen Geschäftsleben laufen Tagungsanbieter mit „24 Stunden Antwortgarantie“ Gefahr, Umsatz an automatisierte Anbieter zu verlieren, die Angebote in 24 Sekunden anfertigen. Im Zeitalter der Digitalisierung hat sich die Erwartungshaltung der Veranstaltungsplaner verändert: Sie wollen sofortige Tagungsangebote. Hotels und Tagungsstätten können es sich nicht mehr leisten, innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Im Jahr 2017 müssen Tagungsangebote in Sekunden erstellt werden, nicht in Stunden oder Tagen.

Der Schlüssel zu effizienterem MICE-Geschäft ist die Automatisierung. „Händische Angebotserstellung ist extrem zeitaufwendig. Bei den meisten Anfragen macht es schlichtweg keinen Sinn, 30 Minuten oder mehr in Angebote zu stecken“, so Peter Gross, Geschäftsführer des Seehotels Töpferhaus. „EVENTMACHINE MEETING spart unserem Team jeden Monat unglaublich viel Zeit. Das entlastet unsere Mitarbeiter – und spart uns Geld.“

EVENTMACHINE MEETING erstellt automatisierte Angebote und verschickt diese sofort. Direkt auf der eigenen Website der Tagungsstätte können der hausinterne Verkauf oder die Endkunden selbst Veranstaltungen ganz einfach planen – mittels mobilen Endgeräten oder Desktop Rechner. „Wir beobachten seit Langem den Trend, dass die Ungeduld im Tagungsgeschäft zunimmt. Angebote müssen immer sofort auf dem Schreibtisch des Kunden sein“, so Florian Zelfel, Geschäftsführer von EVENTMACHINE MEETING. „Innerhalb eines Tages zu antworten, war gestern noch in Ordnung. Aber gestern war eben gestern.“

Mehr Tempo ist nur mit Innovation zu erreichen. „Wieso sollten Mitarbeiter Aufgaben noch händisch erledigen, die sie mit einem smarten Tool viel besser automatisieren können?“, fragt Peter Warren, CTO von EVENTMACHINE MEETING. „EVENTMACHINE MEETING ist ein ‚first-of-its-kind‘ Tagungskonfigurator. Unsere Lösung erstellt individuelle, personalisierte Angebote. Professionell gestaltet und immer korrekt gerechnet. EVENTMACHINE MEETING arbeitet unermüdlich, 24 Stunden am Tag, egal wieviele Anfragen gerade beantwortet werden müssen.“

Quelle: eventmachine meeting