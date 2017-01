Warensicherung

Die Auswirkungen von Ladendiebstählen werden, besonders von Neulingen im Einzelhandel, immer wieder unterschätzt. Dreiste Kunden und untreue Angestellte führen für den Händler oft zu einem jährlichen Schaden von über 10.000 Euro. Insgesamt entsteht in der Branche damit jedes Jahr ein Schaden in Millionenhöhe.

Gerade für kleine bis mittlere Unternehmen kann eine solche Inventurdifferenz schon das Aus bedeuten. Meist kommt der finanzielle Schaden für den Einzelhändler mit der Inventur überraschend. Nur selten ist das Ausmaß der Diebstähle vorher bekannt, da der Bestand meist nicht regelmäßig überprüft wird. Ein Großteil der Diebe wird nicht gefasst, da die Verkäufer die meiste Zeit gestresst und somit unaufmerksam sind. Ladendetektive sind zudem teuer und auch sie können ihre Augen nicht überall gleichzeitig haben, vor allem wenn sie gerade schon mit einem potentiellen Verdächtigen beschäftigt sind. Außerdem ist immer noch nicht in jedem Laden eine Videoüberwachung vorhanden. Gerade in abgelegenen Ecken des Ladens ist die Anbringung einer Überwachungskamera sinnvoll. Hier wird aber immer noch gern gespart, auch wenn es sich am Ende nicht rechnet. Die Lösung kann hier die Beschäftigung eines Experten, wie beispielsweise WG Global, sein.

Die verschiedenen Sicherungsoptionen

Die auf Warensicherung spezialisierten Fachleute können am Ladenausgang bzw. im Kassenbereich zum Beispiel eine sichtbare Diebstahlsicherung in Form von transparenten Acrylsäulen mit BTL- oder RFID-Technologie anbringen, welche gleichzeitig als Werbefläche dienen kann. Je nach System können vier bis sechs Diebstähle gleichzeitig registriert und durch den Alarm aufgedeckt werden. Die Säulen können Diebstähle allerdings nicht nur entlarven, sondern ihnen auch vorbeugen, indem sie potentielle Kriminelle schon beim Betreten des Ladens abschrecken. Elektronische Warensicherung kann jedoch auch unauffällig angebracht werden, sodass das Ambiente des Ladens nicht gestört wird, beispielsweise im Türrahmen oder in der Wand. Teilweise fühlen sich Kunden beim Anblick einer offensichtlichen Warensicherung unwohl, was dem Unternehmenserfolg ebenfalls schaden kann. Somit hat sowohl die sichtbare, als auch die unsichtbare Warensicherung ihre Vor- und Nachteile. Hier ist eine Installation ganz nach den individuellen Wünschen des Ladeninhabers möglich.

Im Verkauf von kostspieligen Produkten, wie zum Beispiel Brillen oder Schmuck, ist zudem eine unauffällige Warensicherung direkt am Artikel möglich. Die sogenannte „Leinensicherung“ ist eine kleine batteriebetriebene Standalone-Anlage, die problemlos an elektronischen Geräten, hochwertiger Mode oder ähnlichem angebracht werden kann. Eine weitere Möglichkeit diese Waren vor einer unerlaubten Entwendung zu schützen ist das „Kensingtonschloss“, also die Sicherung durch eine Öse. Außerdem gibt es natürlich noch die altbewährte Methode wertvolle Gegenstände ausschließlich in verschlossenen Vitrinen zu präsentieren. So gelangt der Kunde nur durch einen Mitarbeiter und unter weiterer Aufsicht in Kontakt mit der Ware.

Rentable Warensicherung direkt am Artikel gibt es allerdings natürlich auch für den preisgünstigeren Bereich. Chemische Warensicherung erfreut sich schon seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Ihr Hauptziel ist es zwar nicht einen Diebstahl zu verhindern, aber das Produkt bei unbefugter Entwendung nutzlos zu machen. An der Ware wird ein kleiner zerbrechlicher Behälter angebracht, der mit einer Chemikalie gefüllt ist. Er zerbricht, sobald die Ware die Ladenfläche unerlaubt verlässt. Der Inhalt verteilt sich auf dem Artikel und ruiniert diesen vollständig, denn es werden stets schwer bzw. gar nicht abwaschbare Farben verwendet. Teilweise werden auch extrem unangenehm riechende Mittel eingesetzt. Meist sehen die Kunden die chemische Sicherung schon bevor sie überhaupt in Versuchung geraten könnten, und werden abgeschreckt. Professionelle Diebe schaffen es jedoch manchmal die Sicherung vor der Entwendung spurlos zu entfernen.

Fazit

Warensicherung ist dementsprechend eine durchaus wichtige und sinnvolle Investition. Auch die Mitarbeiter sollten möglichst durch spezielle Vorträge und Schulungen über die Risiken einer hohen Inventurdifferenz und den Umgang mit kriminellen Kunden aufgeklärt werden, um dabei mithelfen zu können den finanziellen Schaden für das Unternehmen gering zu halten.