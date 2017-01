Vor kurzem wurde Nexinto offiziell als SAP Certified in Infrastructure Operations und in Cloud Operations ausgezeichnet. Damit bestätigt SAP dem Unternehmen zuverlässige Ressourcen und Services beim Einsatz von SAP-Lösungen.

Mit dem erfolgreich abgeschlossenen Audit hinsichtlich der organisatorischen, personellen und technologischen Expertise sowie Qualität ist Nexinto ab sofort zertifizierter Partner von SAP für den Betrieb von IT-Infrastrukturen und Cloud-Lösungen. Unternehmen erhalten bei Nexinto die passende Infrastruktur und Virtualisierungsschicht, um Plattformen und Applikationen von SAP bei sich einzusetzen. SAP attestiert Nexinto dafür eine hohe Servicekompetenz für den Betrieb von SAP-Anwendungen.

„Die Zertifizierungen für den Betrieb von IT-Infrastrukturen und Cloud-Lösungen sind ein wichtiger Orientierungspunkt für Kunden. Hinsichtlich Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit stellen wir selbst hohe Ansprüche und erfüllen hier alle Anforderungen von SAP. Kunden und Partner von SAP können somit sichergehen, bei uns geeignete Ressourcen und Services zu erhalten,“ berichtet Peter-André Still, Chief Business Cloud Officer bei Nexinto. „Dabei profitieren sie nicht nur von einer schnellen und sicheren Bereitstellung der Infrastrukturkapazitäten sowie der Anwendungen aus der Cloud, sondern auch von Kostenvorteilen gegenüber einer On-Premise-Lösung. Damit Kunden auf der sicheren Seite sind, streben wir eine langfristige Partnerschaft an und stellen uns auch in Zukunft den regelmäßigen Audits von SAP.“

Quelle: Nexinto GmbH/riske & jorns