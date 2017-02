Stuttgart – Mercedes-Benz ist mit zweistelligem Wachstum und dem 47. Rekordmonat in Folge in das neue Jahr gestartet. Im vergangenen Monat wurden 178.467 Fahrzeuge mit dem Stern an Kunden ausgeliefert (+18,3%), mehr als je zuvor in einem Januar. Mercedes-Benz war im ersten Monat des Jahres unter anderem in Deutschland, Schweiz, Portugal, Japan, den USA und Kanada die zulassungsstärkste Premiummarke.

„Im Januar haben sich mehr als 178.000 Kunden für ein Fahrzeug von Mercedes-Benz entschieden. Mit einem zweistelligen Wachstum war das ein hervorragender Auftakt für das neue Jahr und gleichzeitig ein neuer Bestwert“, so Britta Seeger, seit 1. Januar 2017 Mitglied des Vorstands der Daimler AG, verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb. „In diesem Jahr bringen wir unter anderem die neue S-Klasse Limousine, das neue E-Klasse Coupé und Cabrio sowie den neuen GLA auf den Markt, um weiterhin unsere Kunden mit neuen Produkten zu begeistern.“

Absatz Mercedes-Benz nach Regionen und Märkten

Mercedes-Benz konnte seine Verkäufe in Europa um 11,6% auf einen neuen Absatzbestwert im Januar steigern und 61.300 Fahrzeuge an Kunden ausliefern. Im größten europäischen Markt Deutschland lag der Absatz im ersten Monat des Jahres mit 18.017 Einheiten 14,2% über dem Vorjahresmonat. Auch in den Märkten Großbritannien, Italien, Belgien, Portugal, Schweden und Polen erzielte Mercedes-Benz vergangenen Monat jeweils Wachstumsraten im zweistelligen Bereich.

In Asien-Pazifik hat Mercedes-Benz mit einem neuen Höchstwert von 81.048 verkauften Fahrzeugen im Januar und einem Plus von 27,8% das starke Wachstum fortgesetzt. In China wurden dank einem Plus von 39,3% erstmals in einem Monat mehr als 50.000 Mercedes-Benz Fahrzeuge verkauft: Mit 58.799 ausgelieferten Pkw wurde der bisher beste Monat sogar um mehr als 12.000 Einheiten übertroffen. In Südkorea hat Mercedes-Benz seine Verkäufe um 47% gesteigert – ein neuer Bestwert im Januar.

Mercedes-Benz hat das Jahr in der NAFTA-Region mit einem neuen Absatzrekord und einer Steigerung von 6,4% begonnen. Im vergangenen Monat wurden 30.001 Fahrzeuge in den USA, Kanada und Mexiko ausgeliefert. In allen drei Ländern konnte das Stuttgarter Unternehmen mit dem Stern mehr Pkw verkaufen als je zuvor in einem Januar. Insgesamt gingen im ersten Monat des Jahres 25.527 Mercedes-Benz Fahrzeuge an Kunden in den USA, ein Plus von 3,5%.

smart

Im Januar wurden weltweit 9.649 Fahrzeuge der Marke smart ausgeliefert, 3,5% mehr als im Vorjahresmonat. Der Stadtflitzer kommt auf dem chinesischen Markt sehr gut an und konnte dort im vergangenen Monat einen neuen Bestwert verbuchen.

Mit neuen Services, die über die reine Mobilität des Fahrzeuges hinausgehen, wird smart mehr und mehr zur Dienstleistungszentrale ausgebaut. Mit dem jüngst vorgestellten Service “smart ready to share” wird privates Carsharing so einfach, sicher und unkompliziert wie die Nutzung von car2go. Der Service soll im Frühjahr dieses Jahres in Deutschland starten.

Quelle: Daimler AG