München – limango zieht eine erfolgreiche Geschäftsbilanz 2016: Der führende Private Shopping Anbieter für Familien baut auch im vergangenen Jahr seinen Marktanteil weiter aus und steigert seinen Umsatz von 129 Millionen Euro im Vorjahr auf über 152 Millionen Euro. Nach Deutschland, Polen und den Niederlanden hat limango sein Online-Shoppingangebot für Familien im August 2016 erfolgreich nach Frankreich ausgeweitet. Bereits in den ersten fünf Monaten konnte limango knapp eine halbe Million Mitglieder für seinen Private Shopping Club in Frankreich gewinnen und verfügt europaweit mittlerweile über 10 Millionen Mitglieder und ca. 2 Millionen Kunden.

Sven van den Bergh, Gründer und Geschäftsführer von limango, kommentiert die erfolgreiche Entwicklung im Jahr 2016: „Der Einstieg in Frankreich ist ein wichtiger Schritt, um unsere Position als führender Private Shopping Club für Familien auch europaweit weiter zu stärken.“

Die limango Erfolgsformel: Klarer Zielgruppenfokus und schrittweise Internationalisierung

Der Erfolg von limango zeigt: Der konsequente Fokus auf die Zielgruppe der Familien unterscheidet limango in Deutschland und auf europäischer Ebene von anderen Shopping Clubs, die meist als Generalisten aufgestellt sind. Die permanente Verbesserung und der Ausbau eines besonders attraktiven Angebots für Familien hat daher bei limango höchste Priorität: In 2016 wuchs die Angebotsbreite auf über 4.800 Aktionen von knapp 2.000 verschiedenen Marken.

Die damit verbundene besondere Relevanz des Angebots für diese Zielgruppe kommt bei den Kunden hervorragend an und zeigt sich in einer äußerst effizienten Gewinnung und erfolgreichen Entwicklung des limango Kundenstamms. „Rund 90 Prozent aller Bestellungen werden mittlerweile durch Wiederholungskäufer getätigt“, ergänzt Sven van den Bergh. „Die erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung in 2016 macht einmal mehr deutlich: Unsere Expansionsstrategie mit einem klaren Fokus auf Familien und einer sukzessiven Internationalisierung geht auf. Wir freuen uns sehr über den starken Umsatzanstieg im vergangenen Geschäftsjahr und setzen alles daran, diesen Erfolg weiter auszubauen. Für weiteres Wachstum in 2017 sehen wir uns schon heute bestens aufgestellt.“

Quelle: FAKTOR 3 AG/limango