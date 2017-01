München – FalconStor Software hat auf Basis seiner bereits 15-jährigen Erfahrung mit innovativen Lösungen in den Bereichen Virtualisierung, Datensicherung und Migration mit FreeStor jetzt die branchenweit erste wirklich horizontale, softwaredefinierte Speicherplattform für Unified Data Services vorgestellt.

FreeStor stellt für FalconStor nicht nur einen wichtigen Meilenstein in der Produktentwicklung dar, sondern ist auch eine echte Branchenpremiere: Denn mit FreeStor steht erstmals eine horizontale Data-Services-Lösung für die Modernisierung von IT-Infrastruktur in Unternehmen bereit. Obwohl die Virtualisierung bereits viele allgemeine Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung von Datenressourcen optimiert hat, bringt die Einführung einer Virtualisierungsebene einen völlig neuen Grad an Komplexität im Hinblick auf Themen wie Sicherung, Wiederherstellung und Integration virtueller und nicht virtueller Ressourcen mit sich. Als ganzheitliche Plattform bietet FreeStor über eine einzige zentrale Management-Schnittstelle für jede Speicherumgebung sowohl Migration, Kontinuität und Absicherung als auch Wiederherstellung und Optimierung – und dies alles für einen einheitlichen Preis auf Basis der verwalteten Kapazität für Arrays, Server, Hypervisoren, Rechenzentren und die Cloud.

FalconStors Intelligent Abstraction-Technologie

FalconStor erreicht dies durch die Einführung seiner Intelligent Abstraction-Technologie, die einen hochgradig skalierbaren Speicher-Hypervisor in Verbindung mit einer Data-Services-Engine sowie Automatisierungsfunktionen bietet. Dies erleichtert die Bereitstellung und das Management von Speicherressourcen mit entsprechender Performance, Absicherung und Wiederherstellbarkeit. Die Intelligent Abstraction-Technologie optimiert Speicherressourcen völlig unabhängig von Typ, Konnektivität, Marke oder Geschwindigkeit zu einem Pool von Speicherressourcen. Dieser kann für physische oder virtuelle Applikationen bereitgestellt werden, kombiniert mit gemeinsamen, ganzheitlichen Data Services für den gesamten Pool. FreeStor beseitigt die Komplexität und Inkompatibilitäten von Punktlösungen und reduziert den erforderlichen Zeitaufwand für die Verwaltung einzelner Speichereinrichtungen in heutigen Unternehmen.

FreeStor von FalconStor ist eine richtungsweisende Softwareplattform: Sie bringt Unternehmen nicht nur im Hinblick auf ihre aktuellen Speicherumgebungen einen enormen Nutzen, sondern ermöglicht es ihnen gleichzeitig, neue Technologien und Möglichkeiten, einschließlich Flash, passend zu ihren Geschäftsprozessen und im Rahmen verfügbarer Budgets einzuführen und zu integrieren. Daten lassen sich unterbrechungsfrei zwischen verschiedenen Speicherorten bewegen und das Management kann auf einfache und bedienungsfreundliche Weise von einer zentralen Stelle aus erfolgen.

Vereinfachung von Data Services

„IT-Abteilungen müssen sich heute bei Data Services mit Aspekten wie Migration, Kontinuität, Wiederherstellung, Effizienz und Optimierung aus einer vertikalen Integrationsperspektive heraus beschäftigen. Da die einzelnen Aspekte aufeinander aufbauen, ergeben sich daraus auch zusätzliche Komplexitätsebenen“, erklärt Phil Goodwin, Research Director bei IDC. „Mit der Intelligent Abstraction-Technologie zielt FalconStor auf die Vereinfachung von Data Services ab: Durch ihre jeweils horizontale Integration in eine einheitliche konvergente Plattform können Storage-Administratoren Services und Kapazitäten so ganz nach Bedarf und zu den gewünschten Zeiten nutzen. Einfachheit und Agilität gehören zu den wichtigsten Anforderungen von IT-Managern. Die FreeStor-Plattform unterstützt Unternehmen dabei, die Migration, Wiederherstellung, Absicherung und Deduplizierung ihrer Daten zu vereinfachen, ohne dass sie dafür auf bestimmte Hardware, Netzwerke oder Protokolle festgelegt sind.“

Wirtschaftliche Vorteile

FreeStor bietet Unternehmen sofortige wirtschaftliche Vorteile, dazu gehören unter anderem:

Die Vereinfachung von Datenmigration von, nach und über die Cloud hinweg: Die konvergenten Datenmanagement-Services von FreeStor bieten effiziente Möglichkeiten, um Daten zwischen aktuellen IT-Infrastrukturen vor Ort und privaten, gehosteten oder hybriden Clouds zu bewegen, zu synchronisieren und abzusichern.

Die Modernisierung bestehender Infrastrukturen ohne Neuanschaffungen: Neue, einfache und kostengünstige Tools arbeiten nahtlos mit den meisten Plattformen und Datentypen zusammen. Sie nutzen und modernisieren bestehende Hardware. Unternehmen können sich so von restriktiven Bindungen an bestimmte Hersteller, herstellerspezifische Tools und von Herstellern vorgegebene Geschäftsmodelle befreien.

Eine betriebliche Kontinuität nach dem „Always-on“-Prinzip: Eine verbesserte und erweiterte Hochverfügbarkeit (lokal, aktiv-aktiv oder Multisite) sorgt dafür, dass Dateien, Applikationen, Systeme und sogar komplette Standorte ständig verfügbar sind.

Eine vorhersagbare, einfache und flexible Preisstruktur: Alle Datenmanagement-Services werden in Form eines jährlichen Subskriptionsmodells mit Preisen pro Terabyte sowie Rund-um-die-Uhr-Support und Software-Upgrades angeboten.

Zentralisiertes Management und Einsparen von Speichereinheiten

FreeStor bietet ein zentralisiertes Management mit Überwachungs-, Berichts- und Konfigurationsfunktionen auf Basis einer modernen Benutzeroberfläche (GUI) mit fortschrittlicher REST API. Als leistungsfähige Plattform ermöglicht sie mehr als eine Million IOps pro IO-Cluster unter Verwendung von SSD-basierten Speichern und ist aufwärts skalierbar. Die hoch effizienten Deduplizierungs- und Datensicherungsfunktionen von FreeStor verbessern die Ausnutzung verfügbarer Speichermedien, so dass Unternehmen Speichereinheiten einsparen können. Zusammen mit den WAN-optimierten Replikations- und Datenmigrationsfunktionen lassen sich Kosteneinsparungen von bis zu 95 Prozent realisieren.

„Angesichts der Datenmengen, die heute in unterschiedlichsten Infrastrukturen erfasst und gespeichert werden, ist eine Vereinfachung des Datenmanagements jetzt wichtiger als je zuvor“, erläutert Gary Quinn, President und Chief Executive Officer von FalconStor. „Gerade vor dem Hintergrund, dass alte Speichertechnik für moderne Unternehmen zu ineffektiv und für heutige Datenmengen selbst ungeeignet ist, freuen wir uns, dass wir eine zukunftsweisende Technologie anbieten können, die auf der Weiterentwicklung unserer Intelligent Abstraction-Technologie basiert. Unternehmen erhalten damit die Möglichkeit, ihre Geschäfte auf eine möglichst sinnvolle Weise abzuwickeln, nämlich indem sie die genau passende Speicherinfrastruktur für ihr Business, ihre Abläufe und ihr Budget wählen. Mit unserer 15-jährigen Erfahrung bei der Umsetzung praxiserprobter Virtualisierungs-, Datensicherungs- und Migrationstechnologien sind wir jetzt in der Lage, die erste wirklich horizontale, softwaredefinierte Speicherplattform auf den Markt zu bringen, die Datenmanagement-Services mit vorhersagbarer Preisgestaltung und Performance verbindet und vereinheitlicht.“

Verfügbarkeit

FreeStor eignet sich optimal für Unternehmen, die ältere Technologie einsetzen und neuere Technologien wie z. B. Flash einführen oder auch die private oder hybride Clouds nutzen wollen. Auch Managed-Services-Anbieter (MSPs), die Daten in ihre Cloud verlagern und gemeinsame Datenmanagement-Services bereitstellen wollen, oder Hersteller (OEMs), die komplette und ausgereifte Datenmanagement-Services anbieten wollen, profitieren von der neuen FalconStor-Lösung. FreeStor ist ab Mai 2015 über die lokalen Channel-Partner von FalconStor und für Service Provider und OEMs im Direktvertrieb verfügbar. Für weitere Informationen oder ein Angebot besuchen Sie bitte http://falconstor.com/page/567/request-a-quote-contact-falconstor.

Zusätzlich veröffentlich FalconStor heute auch die Version 8 ihrer Network Storage Server (NSS)- und Continuous Data Protector (CDP)-Lösung sowie Version 8.2 ihrer Optimized Backup & Deduplication (OBD)-Lösunge. Auch diese Produkte sind ab sofort verfügbar.