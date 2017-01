Köln – Im eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. arbeiten nun mehr als 1.000 Mitglieder an der Gestaltung des Internet. „Der Verband wächst kontinuierlich weiter“, stellte eco Geschäftsführer Harald Summa zufrieden fest. „Die Digitalisierung erfasst immer mehr Bereiche unseres Arbeits- und Privatlebens, das spiegelt sich in unseren rasant steigenden Mitgliederzahlen.“

Heise Medien ist 1.000. Mitglied

Als 1.000. Mitglied begrüßte der eco Verband mit Heise Medien einen der führenden Verlage Deutschlands. „Heise steht für fundierte Berichterstattung und tiefes Hintergrundwissen in den Bereichen Internet und Digitalisierung. Der Verlag ist eine große Bereicherung für unseren Verband“, sagte Harald Summa im Rahmen des eco Neujahrsempfangs am 19. Januar in Köln. Er überreichte Gisela Strnad, Leiterin Events bei Heise, die Mitgliedsurkunde. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit im größten Verband der Internetwirtschaft Europas“, sagte Gisela Strnad. „Bei Themen wie Internetsicherheit und Technikinnovationen sind wir sowohl in der Berichterstattung als auch im Veranstaltungsgeschäft am Puls der Zeit, gerade hier wollen wir uns am Austausch von Know-how beteiligen. „

Aktuelles Branchenwissen aus erster Hand

Seit 1995 tauschen sich Vereinsmitglieder und Gäste des eco Verbands aus: In über 100 für die Mitglieder meist kostenfreien Veranstaltungen jährlich diskutieren sie neue technische Entwicklungen und Anwendungsmöglichkeiten. Die 1.000 Mitglieder haben zudem die Möglichkeit, in eco Kompetenzgruppen zu Zukunftsthemen mit namhaften Experten und Entscheidungsträger der Internetwirtschaft zusammen zu arbeiten. Mitglieder erfahren hier alles über aktuelle Trends und Entwicklungen, informieren und präsentieren sich im Branchennetzwerk und nutzen die Chance zum Wissensaustausch mit Fach- und Führungskräften.

Quelle: eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.