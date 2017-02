München – blueSummit, eine der führenden Agenturen für internationales Performance Marketing, wurde vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. für die Einhaltung von branchenweiten Standards, Professionalität und Seriosität ausgezeichnet. Für sein Leistungsangebot in den Bereichen Search Engine Advertising (SEA), Search Engine Optimization (SEO) und Affiliate Marketing erhielt das Münchener Unternehmen das Qualitätszertifikat des BVDW in gleich drei Kategorien.

Bereits in den letzten zwei Jahren Jahren würdigte der BVDW die herausragende Beratungs- und Servicequalität von blueSummit mit drei Zertifikaten in den genannten Geschäftsfeldern. „Wir sind stolz, mit unserer Expertise bei SEA, SEO und Affiliate Marketing zu jenen Unternehmen in Deutschland zu gehören, die BVDW-zertifiziert sind. Dass wir die Zertifizierung nun zum dritten Mal in allen drei Geschäftsbereichen und darüber hinaus im Geschäftsbereich SEO sogar in allen drei Unterkategorien – Strategie, OnPage, OffPage – wiederholen konnten, ist eine tolle Bestätigung für unsere harte Arbeit“, erklärt Axel Schönau, Geschäftsführer von blueSummit.

Auf dem BVDW-Neujahrsempfang am 26. Januar in Hamburg hat BVDW-Vizepräsident Thorben Fasching den in der aktuellen Zertifizierungsphase ausgezeichneten Agenturen die Zertifikate für 2017 persönlich überreicht: „Die BVDW-Qualitätszertifikate erfüllen innerhalb der Digitalen Wirtschaft eine unverzichtbare Funktion, indem sie mehr Transparenz im Markt schaffen und potenzielle Kunden bei der Wahl der geeigneten Dienstleister unterstützen“, unterstreicht er. „Sie bescheinigen ihren Trägern die Einhaltung branchenweiter Standards und eine professionelle Arbeitsweise.“

Quelle: schoesslers GmbH