Hamburg – Rocket Fuel (NASDAQ: FUEL), ein führender Anbieter einer Predictive Marketing Platform, hat heute den weiteren Ausbau des deutschen Teams am Standort Hamburg und dem neuen Standort Düsseldorf sowie die Ernennung von Volker Ballueder zum neuen VP Client Success bekanntgegeben. Die Einstellung von allein drei neuen Sales-Mitarbeitern im Bereich Agenturen unterstreicht die Ankündigung des Unternehmens von Anfang des Jahres, ab sofort im Platform-Geschäft (SaaS) massiv zu investieren.

Volker Ballueder, neuer VP Client Success, wird bei Rocket Fuel vom Standort London aus künftig für Analytics und Operations auf internationaler Ebene zuständig sein. Ballueder, gebürtiger Deutscher und seit 15 Jahren in London tätig, wird als wichtiges Bindeglied fungieren und die Bedeutung des deutschen Marktes für Rocket Fuel weiter betonen. Der Digitalmarketing-Experte hatte zuvor Projekte zu Programmatic Media auf Agenturseite umgesetzt und den RTB-Anbieter mexad/DataXu aufgebaut. Ballueder war hier in leitender Funktion für Sales, Services und das Account Management Team in UK und international verantwortlich und hat mit seiner Arbeit maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens in Europa beigetragen.

In Hamburg und Düsseldorf wird das Sales-Team durch insgesamt vier neue Mitarbeiter verstärkt. Jan Hesse wird ab sofort als Head of Agency Sales von Düsseldorf aus das Agenturkunden-Geschäft vorantreiben. Zu seinen vorherigen Stationen zählen Axel Springer Media Impact und der Vermarkter OMS.

In Hamburg kommt zudem Kourosch Ebrahim als neuer Senior Manager Agency. Ebrahim war zuvor für InSkin Media und Captify tätig.

Auch Andreas Schubert, ehemals Captify, verstärkt ab sofort das Hamburger Team. Er wird ebenfalls in der Funktion eines Senior Manager Agency agieren.

Tim Offermann, neuer Senior Industry Manager, war zuvor für Triad Retail Media, Netbiscuits und NetRange MMH tätig.

„Es freut uns sehr, dass sich unser Geschäft im deutschsprachigen Raum weiter gut entwickelt hat und wir dies durch die Einstellung neuer Mitarbeiter wiederspiegeln können. Mit Volker Ballueder in London sowie vier neuen Sales-Mitarbeitern im Bereich Agenturen in Hamburg und Düsseldorf untermauern wir die kürzlich dargestellte strategische Neuausrichtung hin zum Platform- bzw. SaaS-Business.“, kommentiert Oliver Hülse, Country Manager der Rocket Fuel Deutschland GmbH.

Rocket Fuel, gegründet 2008 im Silicon Valley, ist seit 2012 am deutschen Markt aktiv. Der Standort im Hamburg wurde anfangs allein von Oliver Hülse betreut und seitdem kontinuierlich aufgebaut.

Quelle: schoesslers GmbH