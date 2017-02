Berlin – Mit ultraLUUV ACTION schafft das Berliner Hardware-Startup LUUV Forward GmbH eine neue Kategorie für professionelle Steadycams. ultraLUUV ACTION vereint die Vorteile elektronischer und mechanischer Stabilisierung zu einer kompakten 2×3-Achs Steadycam und ermöglicht es jedermann, absolut fließende Kinoaufnahmen zu realisieren.

In einem rasant wachsenden Markt für Produkte rund um das Thema Bildstabilisierung richten sich die Produkte von LUUV ganz klar ein semi-/professionelles Publikum. ultraLUUV ACTION sticht dabei als absolute Weltneuheit hervor und verbindet das mechanische Schwebestativ solidLUUV mit dem elektronischen LUUV ACTION GIMBAL.

solidLUUV ist eine revolutionäre Steadycam und kompatibel mit allen Action-Kameras, Smartphones, Kompaktkameras sowie 360°-Kameras bis 500 Gramm. Die zum Patent angemeldete Mechanik zur Justierung des Gleichgewichts gestaltet den Prozess der Justage so einfach nie wie zuvor und erlaubt die Arbeit mit empfohlenen Gewichtssetups.

Das LUUV ACTION GIMBAL für Kameras in GoPro-Größe zählt zu den leichtesten Gimbals auf dem Markt. Als Wearable-Gimbal kann es spielend leicht an einer Pole, einem Fahrrad, einem Helm, einer Drohne uvm. befestigt werden. LUUV entwickelte das Gimbal in Partnerschaft mit Marktführer Feiyu Tech.

ultraLUUV ACTION ist perfekt für Filmemacher, die bei jeder Aufnahme auf höchste Qualität angewiesen sind. Die doppelte Stabilisierung gepaart mit der eigens entwickelten Finger-Tip-Control verzeiht Fehler in der Bedienung und ermöglicht Bodenaufnahmen so fließend, als wären sie mit einer Drohne gefilmt. Seine Stärken spielt die kompakte Steadycam dabei vor allem bei Hochgeschwindigkeitsaufnahmen sowie in anspruchsvollem Terrain aus und ist somit ein absolut verlässlicher Partner in One-Shot-Situationen.

„Die Verbindung von solidLUUV mit dem LUUV ACTION GIMBAL erlaubt es Filmemachern, in jeder Aufnahmesituation die passende Stabilisierungseinheit einsetzen zu können. Und die Einsatzbereiche sind vielfältig: ultraLUUV ACTION wird bereits von professionellen Kameramännern, Journalisten, Immobilienmaklern sowie Event- und Werbeagenturen erfolgreich eingesetzt.“, so Felix Kochbeck, Geschäftsführer und Mitgründer der LUUV Forward GmbH.

Ab dem 28.02.2017 ist ultraLUUV ACTION offiziell erhältlich und kann unter www.luuv-stabilizer.com bestellt wer- den. Updates zu LUUV gibt es auf Facebook sowie Instagram.

Quelle: LUUV Forward GmbH