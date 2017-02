München – Ab dem 10. Februar 2017 ist die Surface Ergonomische Tastatur zu einem Preis von 149,99 Euro (UVP, inkl. MwSt.) in Deutschland im Microsoft Store und bei allen Surface Retail Partnern erhältlich. Deutsche Unternehmenskunden erhalten das Keyboard ab dem 15. April 2017 bei den autorisierten Surface-Händlern. Die Tastatur verfügt über ergonomische Eigenschaften wie eine gepolsterte Handgelenkauflage und ein geteiltes Tastenfeld für eine gesündere Arbeitshaltung. Im Design reiht sie sich in das aktuelle Surface Line-Up ein, ist jedoch vielseitig einsetzbar. Via Bluetooth 4.0 lässt sich die Surface Ergonomische Tastatur kabellos mit modernen Windows-, Mac OS-, iOS- und Android-Devices verbinden.1

Die Surface Ergonomische Tastatur kommt mit einer doppelt gepolsterten Handballenauflage für mehr Komfort beim Tippen. Das geteilte Tastaturlayout und die gewölbte Form des Keyboards halten Unterarme und Hände in einer entspannten Position.

Neben optimaler Funktionalität, bietet die Surface Ergonomische Tastatur auch ein edles Design: Die Handballenauflage ist mit hochwertigem graumeliertem Alcantara bezogen – einem High-Tech-Mikrofaserstoff, welcher extrem strapazierfähig ist und dessen Haptik sich durch eine intensive Nutzung verbessert. Mit einer Batterielebensdauer von bis zu einem Jahr ist die Tastatur besonders energieeffizient.

