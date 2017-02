Hamburg – Open Source ist heute ein wichtiger Bestandteil vieler innovativer Cloud-Lösungen. Deshalb ist Nexinto jetzt Certified Cloud and Service Provider Partner (CCSP) von Red Hat. Nexinto stärkt damit seine Cloud-Infrastruktur-Services.

„Durch die Kooperation mit Red Hat bauen wir die Service-Leistungen unserer Cloud-Angebote weiter aus. Diese profitieren von der zielführenden Verknüpfung unseres eigenen Know-hows als Cloud Provider mit der innovationsstarken Open Source Community. Daraus ergeben sich zentrale Effizienzpotenziale, die in der immer schnelleren Taktung der digitalen Welt eine entscheidende Rolle spielen“, berichtet Tobias Reisberger, Chief Digital Officer von Nexinto. „Mit dem Einsatz von Red Hat CloudForms optimieren wir zusätzlich Entwicklung und Bereitstellung unserer Managed Cloud Services und forcieren vollständig automatisierte Kundenprozesse.“

Größere Geschwindigkeit und Transparenz

Nutzer der Nexinto Business Cloud erhalten aus dieser Zusammenarbeit zusätzliche Features wie die Abrechnung von Infrastructure as a Service (IaaS) nach „Pay as you go“. Dabei bezahlen Anwender nur für die tatsächlich genutzten IaaS-Ressourcen. Red Hat CloudForms kann dazu beitragen, Abläufe zu beschleunigen und kann zudem den Bereitstellungsprozess von virtuellen Maschinen verkürzen. Auf diese Weise stehen Nutzern neue Services insgesamt schneller zur Verfügung.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Nexinto als Red Hat Certified Cloud and Service Provider und als Mitglied im Partner-Ecosystem von Red Hat“, sagt Dominic Schmitt, Senior Manager Partner and Alliances DA, Red Hat. „Wir wollen Kunden und Entwicklern ein breites Angebot in der Cloud anbieten und dazu bauen wir ein leistungsstarkes Partner-Ecosystem auf, das Unternehmen bei der Erstellung und dem Betrieb der bestmöglichen Applikationen unterstützt. Wir freuen uns auf die künftige Kooperation und unterstützen Nexinto beim Ausbau von Cloud-Angeboten auf Basis der Lösungen von Red Hat.“

