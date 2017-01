Köln – Eine neue Kooperation zwischen dem Kölner E-Learning Anbieter ILT Solutions und dem Coursepath LMS bietet Unternehmen einen schnellen und zugleich maßgeschneiderten Einstieg ins E-Learning für Mitarbeiter und Partner. Professionell erstellte, passgenaue Inhalte werden im Learning Management System (LMS) durch Möglichkeiten zum Selbst-Gestalten und Editieren ergänzt. Hiermit wird betriebliche Weiterbildung und die viel geforderte Flexibilität beim Lernen gefördert und vereinfacht.

Wichtig für den Trainingserfolg sind an die Zielgruppen angepasste Inhalte und selbstständiges Lernen mit modernen Schulungsmethoden. So schaffen Unternehmen Akzeptanz und Nachhaltigkeit ihrer Weiterbildungsmaßnahmen. Viele Firmen setzen hierfür auf eine Kombination verschiedener on- und offline Methoden, auch bekannt als Blended Learning. Die Kooperation von ILT Solutions und Coursepath geht dabei über die Integration von on- und offline angebotenen Schulungsformen hinaus. Bedarfsgerecht aufbereitete Inhalte, zum Beispiel in Form von Web-Based-Trainings (WBTs), treffen auf eine anpassbare Plattform, in der Wissen nachweisbar an Teilnehmergruppen transportiert und jederzeit ergänzt und aktualisiert werden kann.

„Unser Anliegen für modernes E-Learning ist nicht die Installation von starren Systemen, sondern die flexible Integration von verschiedenen Schulungselementen und -technologien, je nach Bedarf. Diesen agilen Ansatz verfolgen wir gemeinsam mit unserem Partner ILT Solutions und sind uns damit sicher, Unternehmen ein ganzheitliches und nachhaltiges Lösungspaket liefern zu können“ erläutert Coursepath Geschäftsführer Mujibor de Graaf.

ILT Solutions arbeitet mit verschiedenen Systemen und empfiehlt Kunden individuell ein LMS für die Verwaltung von Trainingsmaßnahmen. Coursepath überzeugt dabei mit zeitgemäßer, einfacher Handhabung, Zuverlässigkeit und Mobilität. Zudem ist die Plattform für die Integration aller Inhalte offen. ILT Solutions ergänzt Coursepath dabei auf optimale Weise durch die Erstellung hochwertiger, innovativer WBTs, die darauf ausgelegt sind die höchstmögliche Lernmotivation der Kursteilnehmer zu erzielen. Dies gelingt unter anderem durch die Einbindung von Videos, Animationen, Interaktivität und spielerischer Elemente.

Alle Funktionen beider Anbieter lassen sich miteinander verknüpfen, sodass ein reibungsloser Ablauf der integrierten Inhalte gewährleistet wird. Kunden können z. B. auch nur einzelne Kurse oder Module von ILT erstellen lassen und darüber hinaus eigene Inhalte einpflegen. Technische Schnittstellen und die Flexibilität der Anbieter machen ein kundenzentriertes und individuelles Angebot möglich.

Quelle: Coursepath/Viadesk GmbH