Frankfurt – Software-Entwickler können ein neues digitales Werkzeug nutzen: AppAgile, Entwicklungsplattform von T-Systems für schnell verfügbare Geschäftsanwendungen und Data Analytics aus der Cloud, steht ab sofort auch als Hybrid Cloud auf Basis von Microsoft Azure bereit. Auf der Basis von Red Hat Open Shift Container Platform ist „AppAgile Azure Hybrid” aus der Microsoft Cloud Deutschland und global als modulares Plattform-as-a-Service-Angebot verfügbar. Bei der Microsoft Cloud Deutschland werden die Azure-Dienste aus deutschen Rechenzentren bereitgestellt, die Kundendaten werden ausschließlich in Deutschland verarbeitet und gespeichert. Der Zugang zu den Kundendaten liegt beim Datentreuhänder T-Systems: Ohne Zustimmung des Datentreuhänders oder des Kunden erhält Microsoft keinen Zugriff. Durch den AppAgile Hybrid-Ansatz können Kunden private, datenkritische Anwendungen mit Public Cloud-Angeboten kombinieren und behalten trotzdem die volle Kontrolle über ihre Daten. Sowohl „AppAgile Azure Hybrid” als auch die Plattform Services werden als durchgängig gemanagte Services mit einheitlichem Service Level Agreement angeboten.

Die Lösung wurde durch T-Systems in enger Zusammenarbeit mit Red Hat und Microsoft entwickelt. Die Kombination ermöglicht globale Lieferfähigkeit und ein hohes Maß an Skalierbarkeit und Verfügbarkeit. Adressat sind insbesondere Unternehmen, die intensive Entwicklungstätigkeiten mit disruptiven Technologien wie Cloud Mobile, Data Analytics oder IoT (Internet of Things) betreiben. Damit können Unternehmen eine weitere wichtige Facette an Cloud-Technologien sicher und transparent nutzen und mit den eigenen Geschäftsprozessen vereinen.

AppAgile im Detail

AppAgile ist ein modulares Plattform-as-a-Service-Angebot, das technische Entwicklungsplattformen mit schnell verfügbaren Geschäftsanwendungen aus der Cloud kombiniert. Mit AppAgile stellt T-Systems vorkonfigurierte Middelware-Services wie Datenbank-Server, Application-Server oder Web-Server bereit. Sie können in Sekundenschnelle abgerufen und eingesetzt sowie flexibel skaliert werden. Die Plattform koordiniert den Betrieb der Java- sowie Daten-Workloads, bietet Container für eigene Anwendungsentwicklungen und Analytics-as-a-Service.

Quelle: Deutsche Telekom AG